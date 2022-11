Cosenza, sciolte le riserve per il post Dionigi: il nuovo allenatore è William Viali

2 Novembre 2022 13:27

Per Viali è la prima avventura da allenatore in Serie B dopo la lunga gavetta, la partenza dalla Serie D e le ultime esperienze con Novara e Cesena

E’ lui il prescelto: William Viali da Vaprio d’Adda (Milano). Dopo aver “sondato l’Italia” in lungo e in largo, tra tentennamenti, “no grazie” più “morbidi” e rifiuti decisi, il Cosenza ha scelto il nuovo allenatore: il dopo Davide Dionigi è appunto William Viali. L’incontro è avvenuto nella serata di ieri e sin da subito sembravano esserci i presupposti per poter concludere positivamente la trattativa, come dimostrato poi dalle ultime di questa mattina: manca solo l’ufficialità, ma si può dire raggiunto l’accordo col tecnico.

Per Viali è la prima avventura da allenatore in Serie B dopo la lunga gavetta, la partenza dalla Serie D e le ultime esperienze con Novara e Cesena (ora allenato da Mimmo Toscano), che l’anno scorso ha portato ai playoff. Ricordiamo che, tra gli allenatori sondati, c’erano anche tanti ex Reggina: da Aglietti e Stellone a Breda, Gregucci e Modesto.