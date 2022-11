Corteo Reggio, Errante (Sul Calabria): “a Parma qualche anno fa hanno fatto dimettere il Sindaco”

25 Novembre 2022 20:38

“Strade, pulizia, allagamenti, bollette pazze, Miramare, brogli, opere incompiute, palestre allagate, scuole a cui crollano tetti, Castore senza stipendi. Reggio Calabria, è la nostra grande occasione: tutti insieme per dire basta a una città sospesa. Reggio ha bisogno di un’amministrazione che sia in grado di affrontare i problemi, non possiamo più aspettare. A Parma i cittadini scendendo in piazza hanno fatto dimettere il sindaco qualche anno fa, domani abbiamo la grande opportunità di dimostrare di amare la nostra città, tutto insieme senza simboli di partito con Reggio nel cuore. Appuntamento ore 17 a Piazza De Nava”. Così, in una nota, Antonello Errante, lavoratore e rappresentante del SUL Calabria.