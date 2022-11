Corredino Sospeso per la Giornata mondiale della prematurità: pronte una t-shirt e due iniziative 

9 Novembre 2022 17:13

In occasione della Giornata mondiale della prematurità (17 novembre) le iniziative “Knit Cafè” e “Magicando”, oltre alla vendita di una t-shirt a scopo benefico

In occasione della Giornata mondiale della prematurità, giovedì 17 novembre, Reggio Calabria si colora di viola. A differenza degli anni passati, i monumenti non si illumineranno del colore simbolo della giornata, a causa dell’emergenza energetica, ma ognuno nel proprio piccolo potrà fare la sua parte. L’associazione Corredino Sospeso presenta una serie di iniziative volte a sensibilizzare sull’argomento.

Knit Cafè

Sferruzzare e chiacchierare in compagnia alle volontarie dell’Associazione Nazionale Cuore di Maglia Delegazione di Reggio Calabria e Messina. Il Knit Café è un’iniziativa rivolta a riunire chi lavora a maglia, per stare insieme, crescere, confrontarsi, condividere ed imparare. Si lavorerà insieme per Cuore di Maglia ai progetti invernali e si prepareranno minuscoli corredini per i bimbi prematuri.

Portare: gioco di ferri 3.5/4 o uncinetto 3.5/4 e tutta la vostra voglia di stare insieme! Attività a cura delle volontarie dell’associazione nazionale Cuore di Maglia delegazione di Reggio Calabria e Messina, e di chi vorrà unirsi al gruppo sia in maniera stabile che solo per l’occasione.

Appuntamento Giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:30, Foyer del Teatro “F. Cilea”. Ingresso libero e gratuito. Per iscriversi: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-reggio-calabria-si-colora-di-viola-463650931417.

Magicando

“Magicando”, spettacolo di magiche bolle e clowneria a cura di Pagliacci Clandestini e il Cerchio Magico. Un pomeriggio speciale con due momenti magici che lascerà tutti incantati: “Aspettate, tra poco arrivano!” una performance interattiva a cura dei Pagliacci Clandestini; “Magiche Bolle” uno spettacolo a cura del Cerchio Magico con esplosione di piccole e giganti bolle con tanti magici effetti.

Appuntamento giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 18.00 alle ore 19:45, Foyer del Teatro “F. Cilea”. Costo del biglietto: €8,00 a persona (sia adulti sia bambini).

Clicca qui per acquistare il tuo biglietto: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-reggio-calabria-si-colora-di-viola-463650931417.

T-Shirt

Disponibile per l’acquisto un’edizione limitata t-shirt con un’illustrazione speciale dedicata alla Giornata mondiale della prematurità realizzata da Antonio Federico Umanità Illustrata. T-shirt in cotone organico bianco con 3 motivi diversi a scelta: solo scritta “…mamma e papà”, “…mamma” o “…papà”. Dal momento dell’ordine sarà possibile ritirare la maglia dopo 4 giorni lavorativi previo appuntamento alla sede di Corredino Sospeso. Se lo si desidera e l’acquisto verrà perfezionato in tempo, la t-shirt potrà essere ritirata il 17 novembre 2022 pomeriggio al Foyer del Teatro Comunale di Reggio Calabria. E’ possibile effettuare una spedizione, con costi aggiuntivi.

Per concordare il ritiro scrivi un messaggio WhatsApp al 3273214562. Clicca qui per acquistare una t-shirt https://www.eventbrite.com/e/biglietti-reggio-calabria-si-colora-di-viola-463650931417

Il ricavato dello spettacolo “Magicando” e delle t-shirt verrà destinato ad acquistare gomitoli di lana merino e cotone per l’associazione nazionale Cuore di Maglia delegazione di Reggio Calabria e Messina.