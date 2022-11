Corbelli contro Pfizer e Moderna: “indagano solo adesso sui possibili danni cardiaci del vaccino ai giovani?”

16 Novembre 2022 18:32

Il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, come anticipa oggi, in una breve nota, “La Verità”, definisce “sconvolgente” la nuova rivelazione choc di Pfizer e Moderna che hanno reso noto che inizieranno solo ora ad “indagare sui possibili danni al cuore dopo il vaccino, nei giovani in particolare”.

Si chiede “come possa la magistratura non intervenire , non indagare questi (e gli altri) colossi farmaceutici dei vaccini, l’Ema, l’Aifa, il governo italiano(e degli altri Paesi interessati), l’Iss, l’ex Cts e quant’altri(virostar e company) che li hanno autorizzati, propagandati (in modo martellante) e imposti con il ricatto disumano e incostituzionale del Super Green pass, in assenza di questi studi fondamentali per stabilire la sicurezza, considerando che questi trial clinici avverranno soltanto adesso, dopo cioè che questo siero sperimentale è stato iniettato a milioni di adolescenti (sani!) e miliardi di persone di ogni età in tutto il mondo“.

Corbelli ricorda che, “mentre vengono fuori queste notizie scioccanti, continua, in modo sempre più impressionante, in Italia e in tantissimi altri Paesi, la tragedia delle morti improvvise(è dell’altro ieri la notizia di nuovi drammi, di un altro sfortunato ragazzino 14enne, morto all’improvviso a Bari, e di un’altra giovane donna 36enne a Cagliari: sono solo le ultime di una lunghissima, tragica serie in Italia e in tantissime altre Nazioni) e delle gravi reazioni avverse che stanno devastando, purtroppo irrimediabilmente, la vita di centinaia di migliaia di famiglie, che sono state completamente abbandonate dall’ex Governo Draghi-Speranza e che non sanno dove e come potersi curare e continuano a fare visite ed esami, anche all’estero e a loro spese!

La verità inizia ad emergere e non basta certo a fermarla il silenzio e l’omertà, su queste stragi, di tutta la stampa mainstream e dell’annesso squallido circo mediatico! Dopo la deposizione choc della manager della Pfizer davanti al Parlamento europeo (mai fatti test sulla non infezione e non trasmissibilità del contagio dopo il vaccino) ora questa nuova affermazione clamorosa ed esplosiva di Pfizer e Moderna. Com è possibile? Si rendono conto di quello che hanno fatto? Hanno vaccinato anche milioni di ragazzi senza fare prima gli studi approfonditi sulla sicurezza del siero, sui possibili effetti avversi, a livello cardiaco, per questi giovani! Li vedono e leggono gli innumerevoli studi scientifici internazionali che continuano a fornire risultati preoccupanti? Ribadisco per l’ennesima volta che non sono certo un no vax, assolutamente.

Ho solo e sempre lottato per la libertà di scelta e contro ogni forma di costrizione e ricatto! Ma ribadisco, alla luce di quanto continua a succedere ed emergere, che la vaccinazione indiscriminata di massa è stata un errore fatale! Il siero andava fatto, se necessario e valutando caso per caso, solo a determinate categorie: fragili, anziani, malati immunodepressi, quelli cioè considerati a rischio! Questa è la drammatica realtà. Quello che Diritti Civili, La Verità, insieme a pochissimi altri, da oltre un anno mezzo continuano a denunciare trova purtroppo conferme ogni giorno.

Sarebbe bastato accogliere i numerosi e continui appelli che, come Diritti Civili, abbiamo fatto, per primi in Italia, già a partire da fine marzo-inizio aprile 2021 (come viene ricordato e documentato, con centinaia di interventi, in rete, sulla nostra pagina Fb, su La Verità, dalle sette dirette televisive a Zona Bianca e Dritto e Rovescio su Rete 4 a cui ho partecipato e da alcuni giornali on line, come questa testata, Strettoweb) chiedendo, dopo l’esplosione del “caso Astrazeneca” e le prime decine di morti improvvise e sospette di giovani sanitari, militari e personale del mondo della scuola(le prime categorie ad essere state vaccinate) di non vaccinare i ragazzi e tutti gli under 60 (e invece un mese dopo, maggio 2021, contravvenendo ai consigli della stessa Oms, s’inventarono la follia degli Open Day per vaccinare gli adolescenti, anche di notte! Con tutte le conseguenze tragiche, ad iniziare dalla morte, agli inizi di giugno, sedici giorni dopo la vaccinazione, della giovane sfortunata studentessa 18enne genovese Camilla Canepa e tutta la lunga, ininterrotta scia di morti che continua; ma questo argomento lo affronteremo, a parte, in seguito) per scongiurare questa catastrofe per la quale adesso chiediamo, ancora una volta, che si faccia verità e giustizia.

Se ci sono dei responsabili dovranno essere chiamati a risponderne davanti alla Legge che, ricordo, sino ad oggi ha punito solo chi ha rilasciato qualche certificato verde non in regola o chi ha manifestato pacificamente contro le leggi liberticide e repressive che hanno criminalizzato, ghettizzato, privato brutalmente di tutti i loro diritti (compreso il lavoro e lo stipendio per poter vivere), isolato dal contesto sociale e buttato in mezzo ad una strada milioni di italiani che avevano rifiutato il farmaco sperimentale per una comprensibile paura e per valide ragioni di salute!”.