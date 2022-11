Coppa Italia Serie C: Catanzaro ai quarti dopo una partita infinita, il Crotone perde a Foggia ed esce

16 Novembre 2022 22:49

Oggi si sono giocate le gare degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Impegnate le due calabresi Catanzaro e Crotone, rispettivamente prima e terza del girone C di Serie C. Sorride soltanto una, la squadra di Vivarini, che passa ai quarti al termine di una partita infinita contro l’Avellino al Ceravolo. Sul campo è 3-3 dopo i tempi supplementari. Prima Kanoute risponde a Iemmello, poi Murano risponde a Biasci. Dopo il 90′ ancora Biasci e ancora Casarini, con gli ospiti che raggiungono così per tre volte i padroni di casa. Ai rigori, poi, è Gatti a segnare quello decisivo, dopo gli errori di Pontisso, Franco e Tito. In serata, Crotone sconfitto per 2-0 a Foggia e fuori dalla competizione. Schenetti e Peschetola, con un gol per tempo, regolano i pitagorici.