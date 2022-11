Reggio Calabria, convocazione del Consiglio Comunale in data 11 novembre: i temi all’ordine del giorno

7 Novembre 2022 17:22

Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 11.11.2022 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio

Il presidente del Consiglio Comunale Vincenzo Marra rende noto che: “ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 11.11.2022 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL CONSIGLIERE ANTONINO CASTORINA CON IL PRIMO DEI NON ELETTI DELLA LISTA N. 21 – PARTITO DEMOCRATICO;

2. APPROVAZIONE VERBALI DELLE PRECEDENTI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

3. RATIFICA DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 14/09/2022, N. 176 DEL 16/09/2022 , N. 215 DEL 25/10/2022 AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 DEL DLGS 267/2000 – APPROVAZIONE;

4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI CONSILIARI IN MODALITA’ TELEMATICA:

5. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SOMMA URGENZA AFFERENTE LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA’ NEI PRESSI DI VIA BOSCO N. 66 IN LOCALITA’ BOCALE;

6. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SOMMA URGENZA AFFERENTE LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE INFRASTRUTTURE E RETI DANNEGGIATE NELLE LOCALITÀ’ ARANGEA, GALLINA, TRUNCA, FIUMARA VALANIDI, SANTA CATERINA ED ALTRE:

7. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI DICEMBRE 2021:

8. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI GENNAIO 2022;

9. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022;

10. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA TITOLI ESSECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI MARZO 2022

11. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA TITOLI ESSECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI APRILE 2022:

12. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA TITOLI ESSECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI MAGGIO 2022:

13. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI DA TITOLI ESSECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI GIUGNO 2022:

14. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO SCATURENTI D TITOLI ESSECUTIVI NOTIFICATI NEL MESE DI LUGLIO 2022.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il

Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 12.11.2022 alle ore 10.00″.