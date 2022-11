Convenzione tra Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e derivati dagli agrumi, Università Mediterranea e Comune di Reggio Calabria

15 Novembre 2022 18:14

Il 17 novembre p.v. si terrà alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi in via G.Tommasini n. 2 la conferenza stampa di presentazione della convenzione stipulata con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria.

I tre Enti, con questa convenzione, si impegnano a perseguire come obiettivo prioritario interventi mirati a rafforzare lo sviluppo economico del territorio reggino e la competitività delle imprese, ponendo particolare attenzione alla creazione di un sistema per la certificazione, la ricerca di supporto all’innovazione delle PMI, nonché la valorizzazione delle specifiche potenzialità produttive territoriali sia in chiave economica che turistico-culturale.