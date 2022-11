Convegno “Bronzi 50” e proposta UNESCO: la soddisfazione del Touring Club Italiano

16 Novembre 2022 12:21

“Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano intende esprimere il proprio compiacimento nei confronti del Segretariato regionale per la Calabria del Ministero della cultura per l’organizzazione del Convegno internazionale “I bronzi di Riace 50 anni di studi e ricerche”. Tale iniziativa culturale ha riacceso l’interesse della comunità scientifica internazionale sui “bronzi di Riace”, il loro ritrovamento, la loro storia e le varie teorie sulla loro origine e significato”. Così in una nota il Touring Club Italiano.

“Il contemporaneo avvio del processo per l’inserimento dei due “guerrieri” nel patrimonio UNESCO potrà senza dubbio rafforzarne la fama internazionale e il legame culturale con il nostro territorio. Il Club di Territorio ed il Touring Club Italiano dichiarano sin da ora la propria disponibilità a supportare l’amministrazione della Città Metropolitana nell’iter finalizzato all’inserimento dei bronzi di Riace nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO”, conclude.