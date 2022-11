Contro i parcheggi selvaggi a Messina: presentata la campagna del Comune

21 Novembre 2022 14:45

Presente il Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa oggi a Palazzo Zanca a Messina, cui hanno partecipato il Vicesindaco e Assessore alla Mobilità Urbana Salvatore Mondello e il Presidente di ATM Giuseppe Campagna, è stata illustrata l’iniziativa denominata “GentilMEnte rispetta Messina”. La campagna di educazione civica, promossa dall’Amministrazione comunale, in sinergia con l’Azienda Trasporti Messina, é disponibile online sui canali social del Comune, sui bus e pensiline ATM, e sulla cartellonistica dislocata in città. “La campagna ‘GentilMEnte rispetta Messina’ – ha spiegato il Sindaco Federico Basile – parte ufficialmente oggi con i banner informativi e formativi che riguardano i parcheggi, le strisce pedonali, le doppie file, stalli per disabili e scivoli per le persone non vedenti, in coincidenza con l’avvio dell’isola pedonale, ma questa campagna informativa rappresenta anche un segnale per far comprendere alla cittadinanza quali siano i comportamenti da tenere nel rispetto dell’intera collettività. Non é corretto lasciarsi andare ad azioni in cui prevale l’egoismo e l’interesse del singolo, se quello stesso atteggiamento penalizza al tempo stesso gli altri cittadini. In sintesi tutto ciò appartiene ed é legato al nostro senso civico, di cui ho parlato in precedenti occasioni e che non riguarda soltanto la spazzatura e la raccolta differenziata, ma si riferisce al rispetto della nostra città a 360 gradi in ogni ambito e in qualsiasi attività”.

“Siamo perfettamente consapevoli – ha proseguito il Vicesindaco Mondello nel corso dell’incontro con i giornalisti – che il riscontro positivo di alcune nostre iniziative, compresa la campagna presentata oggi, passa soprattutto attraverso un cambio di passo sotto l’aspetto culturale. Mi preme sottolineare che alcuni atteggiamenti sbagliati e da correggere vengono giustificati da problematiche che invece sono inesistenti. Non comprendo il motivo per cui una parte della cittadinanza accetta le regole, quando ci troviamo in altre realtà cittadine, e le stesse vengono trasgredite a Messina dagli stessi soggetti. La campagna proseguirà in una prima fase per le festività natalizie, ma é scontata l’estensione futura anche in altri ambiti per un’informazione capillare e costante”.

“GentilMEnte rispetta Messina” prevede pubblicità informativa su 40 autobus e su 39 pensiline ATM; video andranno in onda sugli schermi degli autobus ATM; cartellonistica in città dal 9 al 23 dicembre: 5 cartelloni dimensione 6×3 e 13 cartelloni dimensione 140×200. Definita anche una campagna social sui profili Facebook e Instagram del Comune di Messina fino al 7 gennaio 2023; sui social post con le foto dei parcheggi selvaggi. “Siamo felicissimi come ATM – ha concluso il Presidente Campagna – di mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale i nostri mezzi per la diffusione di questa campagna di sensibilizzazione. A seguito dell’intervento del servizio di rimozione, curato da ATM, stiamo notando che le nostre fermate adesso sono più libere, ma il nostro augurio é che si arrivi ad una normalità di comportamenti ed iniziative, come quella di oggi, non possono che essere accolte con grande soddisfazione”.