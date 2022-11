Cambia l’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di questa sera: cresce l’attesa

21 Novembre 2022 15:36

E’ convocato per questa sera alle 20:30 il Consiglio dei Ministri del Governo di Giorgia Meloni. Il Premier presenterà le misure della prossima manovra finanziaria ed è grande l’attenzione del Paese rispetto alle modalità con cui l’esecutivo affronterà il tema della crisi energetica. Ma la novità dell’ultima ora è che il Governo durante il Consiglio dei Ministri prenderà importanti decisioni anche sul prezzo della benzina.

Come comunicato da Palazzo Chigi, l’ordine del giorno è stato integrato da un nuovo punto: il Governo varerà un “Decreto legge con misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici“.

Non solo, quindi, la Manovra finanziaria 2023 ma anche un nuovo apposito provvedimento che riformerà accise e IVA sulla benzina: cresce l’attesa per un decreto che potrebbe influire moltissimo sulle tasche degli italiani che oggi in Italia tra tasse e accise pagano più della metà del prezzo dei carburanti alla pompa: l’IVA è al 22% e le accise sono circa 73 centesimi ogni litro di benzina. Un taglio di queste tasse farebbe drasticamente diminuire il prezzo dei carburanti, consentendo benefici a catena.