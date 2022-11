Sicilia: due consiglieri comunali aderiscono al gruppo di De Luca

29 Novembre 2022 11:56

È stata ufficializzata nel corso del consiglio comunale di ieri sera a Venetico l’adesione al gruppo politico “Sicilia Vera” da parte dei consiglieri Comunali Serena La Spada e Francesco Federico. “Abbiamo deciso di aderire al movimento fondato dall’onorevole Cateno De Luca, spiegano La Spada e Federico, perché condividiamo integralmente i principi, finalità e azione politica attuata dal movimento, saremo pronti a dialogare come sempre con tutti i cittadini e associazioni per rappresentare le loro istanze. Aperti al confronto politico con tutti coloro che condividono il pensiero autonomista del movimento civico e indipendente di “Sicilia Vera”, rimarcano.

“L’adesione dei consiglieri La Spada e Federico– afferma il coordinatore regionale di Sicilia Vera Danilo Lo Giudice- e la costituzione del nuovo gruppo in consiglio comunale a Venetico confermano il radicamento sul territorio del nostro movimento. Un’opportunità concreta per far sentire la nostra voce e portare avanti la nostra azione politica. Stiamo lavorando alacremente, prosegue Lo Giudice, per garantire la presenza di Sicilia Vera in ogni comune dell’Isola con l’obiettivo di essere il più possibile rappresentati lì dove si lavora per la crescita delle nostre comunità. Siamo sicuri che l’impegno dei consiglieri La Spada e Federico sarà da stimolo per il sano confronto e per il dibattito politico basato sul dialogo e il rispetto. Auguriamo a Serena e Francesco un proficuo lavoro”.