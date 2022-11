Cerimonia commovente per la consegna del Premio “Girolamo Tripodi” al Liceo Linguistico “G. Rechici” di Polistena | FOTO

11 Novembre 2022 15:41

Premiato Francescopio Girolamo Fazzari della classe 5^ AL, che lo scorso anno scolastico è risultato il più brillante diplomato del Liceo Linguistico “G. Rechichi” di Polistena (RC)

Il Premio di Studio “Girolamo Tripodi”, giunto quest’anno alla sua III edizione, si è concluso al Liceo Linguistico “G. Rechichi” di Polistena (RC) con una cerimonia toccante e commovente. Il premio è stato consegnato allo studente Fazzari Francescopio Girolamo della classe 5^ AL, che lo scorso anno scolastico è risultato il più brillante diplomato del Liceo Linguistico “G. Rechichi” di Polistena (RC).

La cerimonia si è svolta a Polistena, nel plesso del Liceo di Via Vescovo Morabito, nella classe 5^ AL, la classe frequentata dal vincitore del premio, con la presenza di tutti gli studenti della classe 5^ AL di questo anno scolastico. La cerimonia di premiazione è stata aperta dall’intervento della Dirigente Scolastica dott.ssa Francesca Maria Morabito che ha innanzitutto ha rivolto un ringraziamento alla Fondazione per l’attività meritoria che sta portando avanti per raccontare la bellissima storia di Girolamo Tripodi che rappresenta un esempio per tutti noi calabresi e che ha portato avanti le proprie idee e le proprie battaglie per migliorare il contesto in cui lui viveva e per prestare la sua opera a favore dei calabresi. Inoltre, la D.S. ha rivolto un apprezzamento allo studente vincitore del premio e ha espresso l’augurio che anche in futuro possa proseguire la fruttuosa collaborazione con la Fondazione Girolamo Tripodi.

Subito dopo è intervenuto il Presidente della Fondazione Michelangelo Tripodi che ha rivolto un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica dott.ssa Francesca Maria Morabito e al DSGA Ettore Fieramosca, per l’accoglienza e la disponibilità dimostrati e ha salutato con un grande elogio lo studente premiato Fazzari Francescopio Girolamo, che pur vivendo una difficile condizione di disabilità fisica, ha raggiunto risultati encomiabili nel suo percorso di studio e ha dimostrato che non bisogna porsi limiti e che tutti gli obiettivi si possono raggiungere.

Michelangelo Tripodi ha voluto sottolineare come “la scelta strategica prioritaria della Fondazione è quella di investire sui giovani studenti calabresi che conseguono il titolo di studio, ottenendo brillanti risultati. Non a caso quest’anno sono state coinvolte ben 6 istituzioni scolastiche della città di Reggio Calabria e di Polistena con 6 borse di studio: un piccolo segnale rivolto alle scuole calabresi con l’augurio che questi ragazzi possano rappresentare quel seme fecondo per costruire un futuro migliore per la nostra terra. E’ un impegno che portiamo avanti nel solco dell’insegnamento di mio padre, che pur essendo un autodidatta, ha sempre creduto nella scuola e si è sempre speso per la sua crescita ed il suo sviluppo. Non a caso i primi atti che compì da Sindaco, fin dal 1970, furono indirizzati a favore della scuola, ad estendere il diritto allo studio, a garantire i libri per gli studenti della scuola dell’obbligo, ad istituire le mense scolastiche, a garantire il trasporto scolastico, a dotare Polistena di una rete di scuole moderne e attrezzate per tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla scuola superiore“.

Nel ricordare che la Fondazione vuole tenere viva la memoria, per costruire il presente e progettare il futuro, Michelangelo Tripodi ha concluso con l’auspicio che anche in futuro possa andare avanti il fecondo rapporto di collaborazione stabilito tra la Fondazione e il Liceo Linguistico “G. Rechichi” di Polistena, per lo sviluppo di progetti che si potranno portare avanti in comune.

Subito dopo si è passati alla premiazione dello studente Fazzari Francescopio Girolamo, della classe 5^ AL dell’anno scolastico 2021/2022, che ha ringraziato la Fondazione e la Scuola per il premio ricevuto ed ha invitato gli studenti presenti ad un impegno scolastico sempre maggiore, quale condizione necessaria per raggiungere tutti i traguardi prefissati.

Infine, sono stati formulati i migliori auguri al giovane Francesco per una brillante carriera universitaria presso la facoltà di Ingegneria Informatica dell’UNICAL.