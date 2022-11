Reggio Calabria, il 5 novembre la consegna del Premio Anassilaos al prof. Giuseppe Parlato

4 Novembre 2022 10:51

Sabato 5 novembre, alle ore 17:00, presso la Biblioteca “Pietro de Nava”, sarà conferito il Premio Anassilaos al prof. Giuseppe Parlato

Al Prof. Giuseppe Parlato, storico e Presidente dal 2008 della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice, sabato 5 novembre alle ore 17,00 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca “Pietro de Nava” sarà conferito il Premio Anassilaos Μεγάλη Ἑλλάς per la Ricerca Storica. Dopo il saluto delle Autorità e la consegna del riconoscimento, lo studioso terrà una lectio magistralis sul tema “Ugo Spirito interprete del Novecento”. Introdurranno: il Dott. Fabio Arichetta, Responsabile del Centro Studi per la Storia Moderna e Contemporanea di Anassilaos “Rosario Romeo” e il Dott. Vincenzo Musolino, Responsabile del Centro Studi Filosofici di Anassilaos “Aldo Capitini”.

Allievo a Torino di Narciso Nada e a Roma di Renzo De Felice, il Prof. Parlato si è occupato nei primi anni di storia risorgimentale, quindi di storia del fascismo, con particolare riferimento al sindacalismo italiano. Ha scritto saggi sul movimento cattolico, sul fenomeno corporativo fra le due guerre mondiali, sulla cultura del periodo fascista, sui fenomeni di dibattito interno al fascismo, sui rapporti tra Italia e Francia tra le due guerre mondiali. Attualmente le sue ricerche sono orientate sulla storia politica italiana del secondo dopoguerra. In particolare, ha affrontato, per la prima volta con la ricerca della documentazione archivistica, la storia controversa della destra italiana e del neofascismo, sulla quale ha già scritto alcuni saggi e tre volumi.

Contemporaneamente, sta approfondendo le tematiche generali della storia italiana recente per meglio comprendere i temi di fondo della storia nazionale dall’Unità a oggi. In particolare, l’attività di ricerca attuale è indirizzata a individuare le linee di continuità fra le varie fasi della storia italiana, nella consapevolezza che sulle continuità e non sulle rotture si possa cogliere un filo conduttore euristicamente valido in grado di rappresentare l’identità nazionale.