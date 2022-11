Ponte sullo Stretto, Conftrasporto: “è priorità delle imprese, bene Salvini”

1 Novembre 2022 21:23

Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, ritiene il Ponte sullo Stretto una priorità per le imprese e si complimenta con l’attenzione che Matteo Salvini ha mostrato sul tema

“Le parole del Ministro Salvini, espresse ieri al Commissario Europeo ai Trasporti Adina Valean, sono in linea con quanto richiesto in campagna elettorale dal mondo dell’autotrasporto che rappresento, a difesa di migliaia di imprese che vogliono solo lavorare e offrire servizi in velocità“. È quanto dichiarato da Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto.

“Il ponte sullo Stretto, il Fit for 55, il Brennero sono le vere priorità delle imprese. Penso in particolare alle tante imprese che fanno trasporti internazionali ed esportano i prodotti del manifatturiero del nostro Made in Italy nel nord Europa. Auspichiamo di vedere presto risultati che, come ha detto il Ministro, devono essere ambiziosi ma realistici, senza arrivare a tassare e mortificare ulteriormente la categoria e che soprattutto possano difendere il rispetto delle regole“, ha concluso Uggè.