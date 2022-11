Il Comitato Ponte Subito: “oggi a Roma inizia nuovo percorso per la realizzazione di una grande opera di livello mondiale”

8 Novembre 2022 17:20

La nota del Comitato Ponte Subito relativamente all’incontro di oggi a Roma tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i Presidenti Occhiuto e Schifani

“L’incontro odierno tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e i Presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani segna l’inizio di un nuovo e risolutivo percorso verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto, opera che sarà apprezzata globalmente per i suoi rivoluzionari aspetti ingegneristici, di enorme impatto sulla crescita economica e della competitività del sistema economico del Sud”. Lo dichiara, tramite un comunicato stampa, il Comitato Ponte Subito.

“Investire sul Ponte e sulle opere autostradali e ferroviarie connesse alla sua realizzazione delinea e rafforza ancor di più una visione di sistema e progettuale per una crescita duratura e competitiva del Sud. Bene, quindi, la sottolineatura del governatore calabrese Occhiuto che ha chiesto maggiori interventi anche per la rete viaria e ferroviaria regionale sia per la Calabria che per la Sicilia, ricordando l’esempio dell’Autostrada del Sole ed evidenziando come sarà proprio la realizzazione del Ponte a rilanciare a catena tutto il territorio e determinare la realizzazione anche delle altre infrastrutture“, conclude il Comitato che proprio su questi temi ha programmato per il 16 Novembre una tavola rotonda con gli esperti che si terrà all’Università di Messina e di cui nei prossimi giorni verranno forniti tutti i dettagli.