Taurianova: colpi di pistola contro lo studio del dottore Nasso, arrestate due persone

9 Novembre 2022 16:27

Taurianova: i due soggetti arrestati sono di etnia rom e sono di Gioia Tauro

Stanotte, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Taurianova, della Squadra Mobile e del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, hanno arrestato 2 soggetti di etnia rom di Gioia Tauro già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili del danneggiamento aggravato contro lo studio medico del primario di medicina dell’ospedale di Polistena Francesco Nasso dello scorso ottobre.

In particolare, gli autori, con un’arma munita di silenziatore avevano esploso alcuni colpi all’indirizzo della saracinesca dell’attività professionale. Le indagini avviate immediatamente dopo il fatto hanno permesso, in poco tempo, di risalire ai due autori.

L’Autorità Giudiziaria, concordano con le risultanze investigative, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati che sono stati ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da sparo ed esplosioni in luogo pubblico in concorso.