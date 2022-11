Cittanova, dal 24 al 26 novembre il Premio Mia Martini: una conduttrice e tanti ospiti d’eccezione

21 Novembre 2022 10:34

“A giorni si accenderanno le luci del palcoscenico del Premio Mia Martini, ritorna la magia di un evento nato per omaggiare una delle voci più belle del ‘900 della musica italiana”, afferma Nino Romeo, patron e regista dell’evento. “Ancora una volta, cercheremo di ricordare un amica e una artista che ha amato la Calabria, sua terra natia”.

Fervono i preparativi al teatro comunale di Cittanova, che ospiterà dal 24 al 26 Novembre, la fase finale del prestigioso Premio Mia Martini. A presentare le tre serate sarà un volto noto della TV, Veronica Maya, sarà lei la padrona di casa.

Tantissimi saranno i giovani in gara provenienti da tutte le regioni d’Italia; quattro per la sezione “una voce per Mimì”, dieci per la sezione “Emergenti”, ventidue per la sezione “Nuove Proposte”. Gli ospiti che saliranno sul palcoscenico progettato dallo scenografo Mario Carlo Garrambone sono: Il 24 novembre, Mimmo Cavallaro (il cantore della musica etnica Calabrese, famoso nel mondo), il tenore Francesco Malapena, la comica Napoletana, Lucia Cassini e tanti altri. Il 25 novembre arriveranno: Roberta Bonanno (seconda ad amici), Mimmo Cavallo (noto cantautore) e Fabi (vincitrice di una voce per Mimì). Attesissimi, inoltre, gli ospiti della serata finale del 26 novembre: Trio Italico (tre violinisti straordinari), Antonino (vincitore Amici e Tale e Quale Show).

L’evento è patrocinato dalla Regione Calabria Assessorato alla Cultura, dal Comune di Cittanova, SIAE, Nuova IMAIE. I premi sono realizzati dall’orafo Michele Affidato. Nel quartier generale del premio si continua a lavorare unitamente al regista Nino Romeo, Franco Fasano direttore artistico dell’evento e gli autori, per mettere a punto le tre serate conclusive. Tanti saranno i collegamenti esterni con personaggi della tv: Santo Pirrotta, giornalista TGcom, esperto di spettacolo e gossip, Volto noto della TV, farà da filo conduttore alle incursioni esterne.