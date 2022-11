CISL Reggio Calabria, Romolo Piscioneri nuovo Segretario Generale

9 Novembre 2022 18:43

Romolo Piscioneri eletto nuovo Segretario Generale CISL Reggio Calabria, eletti in segreteria anche Michele Brilli e Nausica Sbarra

I lavori del Consiglio Generale Cisl, Città Metropolitana di Reggio Calabria, convocato per la giornata di oggi, alla presenza della Segretaria Confederale Nazionale, Daniela Fumarola e Tonino Russo, Segretario Generale regionale Cisl Calabria, chiudono il periodo di reggenza della struttura con l’elezione del nuovo Segretario Generale Romolo Piscioneri e i due componenti di segreteria Michele Brilli e Nausica Sbarra.

L’impegno è quello di farsi carico delle difficoltà dei lavoratori, pensionati, giovani, donne, immigrati, sofferenti per la mancanza di lavoro. Una Cisl Metropolitana alla ricerca di nuove idee, motivazioni, progetti, orientamenti per fronteggiare questa fase complicata. Il linguaggio della semplicità, innanzitutto, come timbro adatto alla costruzione di iniziative e percorsi funzionali alla gestione delle tante vertenze. Un agire consapevole che imponga una riflessione sulle urgenze da affrontare.

Una Cisl che provochi un sussulto generazionale, ambito essenziale per poter riprendere quel dialogo di crescita nelle comunità, tutte le comunità, meritevoli di tanti interventi sul piano dei servizi, delle opportunità occupazionale, della socialità, del contrasto alle fragilità ambientali, dell’assistenza alla persona, dai trasporti, alla scuola, alla sanità.

In altri termini, una Cisl che si dà e riorganizzi un metodo su come porsi al servizio dei lavoratori, dei giovani, delle donne, dei pensionati.

Un’avanguardia che sappia interpretare e gestire I bisogni nel luogo più vicino possibile alla gente, evitando inutili spostamenti, con aggravio di spesa al già provato e misero bilancio familiare. Si lavora per una Cisl organizzata a dare servizi di qualità il più vicino possibile alla gente e alle comunità.