Circolo Villese FdI: “l’Autorità Portuale ipotizza scenari fantasiosi” su infrastrutture dello Stretto

Il Circolo FdI di Villa San Giovanni ha scritto un lungo comunicato chiamando in causa l’Autorità Portuale dello Stretto. Di seguito la nota integrale firmata dall’Arch. Filippo de Blasio di Palizzi. “Il Circolo Villese di FdI – comincia la nota – prende atto con sorpresa e confermato rammarico della reiterazione da parte dell’Autorità Portuale di Sistema dello Stretto, che, in un consolidato esclusivo partenariato con RFI, inonda il Web di “video animazioni” nelle quali propone, nell’ambito di quello che viene chiamato “Progetto RFI ADSP –porti dello Stretto -”, in maniera più o meno fantasiosa scenari futuribili degli ambiti prossimi e delle stazioni RFI di Villa San Giovanni, di Reggio Lido e di Messina, nonché degli spazi portuali (sempre di competenza RFI) di Villa San Giovanni, e (questa volta) molto superficialmente di Messina”.

“Facendo mente locale non risulta difficile ricordare sull’argomento alcuni momenti salienti, come ad esempio:

Lo sfogo del vertice di Caronte&Tourist, del 19 luglio 2022, su come siano andate le decisioni riguardanti la gestione degli approdi sulla costa calabrese dello Stretto e che “… le intese raggiunte col Comune di Villa San Giovanni durante il Commissariamento, che la realizzazione del Porto a Sud della città, nostra dirimpettaia, non è più tra le priorità realizzative dei programmi dell’Autorità di Sistema Portuale … e che … sorprende e preoccupa notare che il progetto non rientri tra gli interventi immediatamente realizzabili avvalendosi dei fondi e delle procedure semplificate del PNRR”.

Il 28 luglio 2022, su Gazzetta del Sud, il Sindaco di Villa S. Giovanni Giusy Caminiti dichiarava di aver ribadito al presidente dell’Autorità Portuale Mario Mega che “… la priorità è liberare la città dall’attraversamento interurbano … non più sostenibile”. Nell’occasione il Sindaco precisava che tale posizione oltre ad essere condivisa da tutte le componenti politiche e sosteneva che “… dopo cinquant’anni di attesa sarà la città a decidere e non certo solo e non solo perché il comune è, per legge, chiamato ad esprimersi sul DPSS, ma perché ogni scelta sia frutto di determinazione consapevole, condivisa con la comunità – chiarendo in fine che – Villa chiede da sempre lo spostamento degli approdi a sud cosa sulla quale si sono determinati anche i precedenti Consigli Comunali a prescindere dal colore politico ”.

il 29 luglio 2022, il portavoce del Circolo villese di Fratelli d’Italia, scriveva, per ricordare come, da tempo, avessero attenzionate le vicende legate al sistema dei trasporti del terminale villese dello Stretto e come si fosse proceduto ad ammonire, anche con precedenti articoli di stampa, certi atteggiamenti accondiscendenti o segnali di “aperture” portati avanti da alcuni ambienti della vetero-politica locale, affermati anche nel periodo commissariale – e per i quali, ora, se ne ha la conferma – ribadendo che era opportuno cominciare a mettere a disposizione dell’opinione pubblica (e non solo) i documenti ufficiali che invece continuavano (e continuano) a giacere nelle stanze di un certo potere che vorrebbe solo imporre senza dar conto di nulla.

Il 7 settembre 2022 si svolgeva la videoconferenza destinata secondo le volontà dell’AdSPS a concludere la “fase di ascolto” di un processo di formazione del DPSS (Documento di Programmazione del Sistema Portuale dello Stretto). A tale video conferenza il Circolo garantiva la propria presenza e con il suo portavoce contestava il mancato rispetto dei dettati normativi e l’improprio tentativo di far passare la documentazione, trasmessa alle P.A. tenute ad esprimersi, come il DPSS senza che questa ne avesse le caratteristiche ed i contenuti minimi necessari.

L’8 settembre 2022, non tardava ad arrivare una piccata risposta del Presidente Mega, affidata alle colonne dell’Opinione. All’interno della quale sosteneva la necessità di fare “un po’ di chiarezza”, mentre in realtà continuava a confermare quella strategia di inganno e prevaricazione oltre che di assoluto disprezzo della norma che sancisce i passaggi ed i contenuti per la formazione del Documento di Programmazione, prodromico all’avvio della formazione del Piano Regolatore del Porto, ma anche e soprattutto dell’assoluta indifferenza rispetto alle posizioni espresse dalle amministrazioni locali. Dichiarava di voler preliminarmente “… evidenziare lo stato di arretratezza dello scalo calabrese con livelli di qualità dei servizi per i passeggeri molto bassi di cui però stranamente nessuno si è accorto … nessuno ha fatto nulla negli ultimi decenni”. Dopo questa inopportuna considerazione (risulterebbe, infatti, un’accusa mossa esclusivamente ad RFI), si permette di sostenere che “… gli impatti del traffico sulla città sono evidenti ma altrettanto lo sono le condizioni in cui gli utenti del porto devono affrontare il traghettamento con le auto ma ancora di più l’attraversamento pedonale a mezzo di traghetti e mezzi veloci …”. Da queste affermazioni emergevano una serie di gravi presupposti che inficiavano, già allora, la figura di un Presidente di una Autorità Portuale che:

– Mette sullo stesso piano “gli impatti del traffico sulla città” e quelle che a suo dire sarebbero “le condizioni in cui gli utenti del porto devono affrontare il traghettamento con le auto ma ancora di più l’attraversamento pedonale a mezzo di traghetti e mezzi veloci”.

– Dimostra, ancora una volta, il suo strabismo (per non dire una vetero-cultura da “burocrate” che vuole il privilegio del soggetto pubblico sul soggetto privato) perché considera solo il “servizio” di attraversamento RFI e BLUjet continuando deliberatamente ad ignorare i concessionari privati.

– Lascia intendere che le prime attenzioni saranno riservate a questo aspetto, con “interventi immediati” ad esclusivo vantaggio di RFI, che, proprio per quanto dallo stesso affermato, non “… ha fatto nulla negli ultimi decenni”.

– Tenta di scaricare sulle varie Amministrazioni del Comune di Villa San Giovanni la responsabilità della mancata considerazione del “porto a sud”, sostenendo che “… per realizzare il quale occorre intanto attivare la necessaria pianificazione urbanistica che, stranamente, in tanti anni non ha mai visto la luce. Questo è il vero problema di cui molti non considerano le conseguenze”.

– Insinua una procedura contro legge affermando che “… non si può attivare la progettazione del nuovo porto a sud, …, se prima non si stabilisce, con il nuovo Piano Regolatore del Porto, la localizzazione”, infatti, la normativa vigente(L. 84 …) prevede esattamente il contrario di quanto sosteneva. Devono essere gli strumenti urbanistici dell’Autorità portuale ad uniformarsi a quelli comunali e non viceversa, pertanto non poteva lamentare impedimenti attribuibili ad altri.

– Commette, anche, degli errori “costituzionalmente” rilevanti quando sostiene che “… lo Stato pianifica – si riferirebbe a ciò che accadeva nelle repubbliche sovietiche! Perché la gestione del territorio, in Italia, è demandata agli Enti locali – , tenendo conto in primis le esigenze degli utenti e dei territori, realizza e poi decide se gestire direttamente o far gestire ai privati …” (chi dichiara di avere questo tipo di formazione non può essere considerato idoneo a ricoprire ruoli di responsabilità come quello che si trova a ricoprire).

– Concludeva tentando di insinuare l’ennesima “bugia”, tesa ad accreditare quella procedura impropria trasmessa alle Amministrazioni dell’area con l’obiettivo di far passare, un indefinibile coacervo di “immaginette”, come il DPSS. Non senza aver prima lanciato un’iperbole “… chi pensa di cercare scorciatoie a questo percorso amministrativo previsto dalla norma forse vuole solo continuare a mantenere il Porto di Villa San Giovanni nelle attuali condizioni e questi, non siamo certamente noi. Spero che questi chiarimenti, ora resi pubblici a tutti, servano a riportare la discussione nell’alveo corretto evitando strumentalizzazioni che danneggiano solo gli utenti ed i cittadini di Villa San Giovanni” . Riprendendo i latini si può dire “escusatio non petita accusatio mainfesta” sicuramente era proprio la sua strategia quella di creare scorciatoie a quanto previsto dalla norma ed oggi si può anche affermare che è lo stesso che vuole continuare a “ mantenere il Porto di Villa San Giovanni nelle attuali condizioni” limitandosi a gestire, con il pieno appoggio di RFI, solo dei costosissimi maquiages dell’esistente senza andare ad affrontare i ritardi strutturali di ciascuno degli scali.

Dopo di che l’arch. de Blasio di Palizzi trae delle conclusioni politiche che coinvolgono la concretizzazione di quei sospetti più volte avanzati dal Circolo di Fratelli d’Italia, che, a questo punto, vengono tutti confermati, visto che nella “video animazione” viene presentato quello il “PROGETTO RFI ADSP” prevedrebbe per Villa San Giovanni:

– Mette sullo stesso piano “gli impatti del traffico sulla città” e quelle che a suo dire sarebbero “le condizioni in cui gli utenti del porto devono affrontare il traghettamento con le auto ma ancora di più l’attraversamento pedonale a mezzo di traghetti e mezzi veloci”. – Dimostra, ancora una volta, il suo strabismo (per non dire una vetero-cultura da “burocrate” che vuole il privilegio del soggetto pubblico sul soggetto privato) perché considera solo il “servizio” di attraversamento RFI e BLUjet continuando deliberatamente ad ignorare i concessionari privati. – Lascia intendere che le prime attenzioni saranno riservate a questo aspetto, con “interventi immediati” ad esclusivo vantaggio di RFI, che, proprio per quanto dallo stesso affermato, non “… ha fatto nulla negli ultimi decenni”. – Tenta di scaricare sulle varie Amministrazioni del Comune di Villa San Giovanni la responsabilità della mancata considerazione del “porto a sud”, sostenendo che “… per realizzare il quale occorre intanto attivare la necessaria pianificazione urbanistica che, stranamente, in tanti anni non ha mai visto la luce. Questo è il vero problema di cui molti non considerano le conseguenze”. – Insinua una procedura contro legge affermando che “… non si può attivare la progettazione del nuovo porto a sud, …, se prima non si stabilisce, con il nuovo Piano Regolatore del Porto, la localizzazione”, infatti, la normativa vigente(L. 84 …) prevede esattamente il contrario di quanto sosteneva. Devono essere gli strumenti urbanistici dell’Autorità portuale ad uniformarsi a quelli comunali e non viceversa, pertanto non poteva lamentare impedimenti attribuibili ad altri. – Commette, anche, degli errori “costituzionalmente” rilevanti quando sostiene che “… lo Stato pianifica – si riferirebbe a ciò che accadeva nelle repubbliche sovietiche! Perché la gestione del territorio, in Italia, è demandata agli Enti locali – , tenendo conto in primis le esigenze degli utenti e dei territori, realizza e poi decide se gestire direttamente o far gestire ai privati …” (chi dichiara di avere questo tipo di formazione non può essere considerato idoneo a ricoprire ruoli di responsabilità come quello che si trova a ricoprire). – Concludeva tentando di insinuare l’ennesima “bugia”, tesa ad accreditare quella procedura impropria trasmessa alle Amministrazioni dell’area con l’obiettivo di far passare, un indefinibile coacervo di “immaginette”, come il DPSS. Non senza aver prima lanciato un’iperbole “… chi pensa di cercare scorciatoie a questo percorso amministrativo previsto dalla norma forse vuole solo continuare a mantenere il Porto di Villa San Giovanni nelle attuali condizioni e questi, non siamo certamente noi. Spero che questi chiarimenti, ora resi pubblici a tutti, servano a riportare la discussione nell’alveo corretto evitando strumentalizzazioni che danneggiano solo gli utenti ed i cittadini di Villa San Giovanni” . Riprendendo i latini si può dire “escusatio non petita accusatio mainfesta” sicuramente era proprio la sua strategia quella di creare scorciatoie a quanto previsto dalla norma ed oggi si può anche affermare che è lo stesso che vuole continuare a “ mantenere il Porto di Villa San Giovanni nelle attuali condizioni” limitandosi a gestire, con il pieno appoggio di RFI, solo dei costosissimi maquiages dell’esistente senza andare ad affrontare i ritardi strutturali di ciascuno degli scali. Dopo di che l’arch. de Blasio di Palizzi trae delle conclusioni politiche che coinvolgono la concretizzazione di quei sospetti più volte avanzati dal Circolo di Fratelli d’Italia, che, a questo punto, vengono tutti confermati, visto che nella “video animazione” viene presentato quello il “PROGETTO RFI ADSP” prevedrebbe per Villa San Giovanni: Sotto il titolo “potenziare le infrastrutture” contempla:

-un intervento sulla stazione RFI con ammodernamento del “fabbricato viaggiatori”;

– nuovi piazzali con ridisegno della piazza e di viale Italia;

– nuovo atrio interno;

– nuovi soprapassi sui binari, nuova terrazza panoramica e stazione marittima e nuove passerelle imbarchi;

– ottimizzazione percorsi carrabili e percorsi pedonali per l’imbarco.

Di fronte a questo, più che ridimensionato, programma di investimento ci si chiede, prioritariamente, con chi sarebbero stati concordati gli interventi per il ridisegno della Piazza e di viale Italia. Non sarebbe opportuno che si finisca col replicare quanto già accaduto per gli interventi effettuati a Messina dove il TAR ha condannato l’Autorità per aver operato prevaricando anche obblighi di legge senza le autorizzazioni del Comune. Ma poi, non risulta meno importante sapere con chi siano state prese le decisioni sia tecniche che politiche che tanto peso hanno ed avranno sulla (seppur ridimensionata) trasformazione prevista del territorio villese.

Al di là delle legittime rivendicazioni degli stakeholder, il portavoce del Circolo di Fratelli d’Italia, evidenzia come ci siano anche quelle dei soggetti politici che (come Fratelli d’Italia) non intendono abdicare al ruolo di decisori e controllori delle trasformazioni del territorio e che si possono porre anche nel rivendicare questo imprescindibile ed obbligatorio confronto con chi legittimato lo richiedesse. Come si può notare non esiste alcun cenno né allo spostamento degli approdi a sud, né al collegamento di questi con il sistema della viabilità di accesso e deflusso, anzi, si fa bella mostra di come i mezzi continuano ad attraversare il Centro, inascoltando anche la dichiarazione del Sindaco, pubblicato su Gazzetta del Sud, il 28 luglio 2022, che precisava come “ Villa chiede da sempre lo spostamento degli approdi a sud cosa sulla quale si sono determinati anche i precedenti Consigli Comunali a prescindere dal colore politico ”, e come siano rimaste inattuate anche quelle considerazioni fatte dallo stesso presidente Mega che accusava (degli indefiniti ALTRI) di non aver fatto nulla di fronte al problema che “… per i mezzi veloci oggi è disponibile nel porto un solo ormeggio,…, oggettivamente inadeguato non fosse altro perché costringe i passeggeri allo sbarco dalle navi al ponte superiore rispetto a quello di imbarco a Messina con la conseguente necessità di trasportare , senza alcun supporto o accorgimento, i propri bagagli attraverso le scale interne …”. Caro presidente dalla video animazione emerge che questo problema non è stato risolto né sul porto di Villa San Giovanni né sul porto di Messina. Complimenti!!! Sarà ancora possibile confidare nella possibilità di recuperare il dialogo, nell’interesse del territorio, dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori del settore, grazie anche ad un confronto “vero” da attivarsi tra le forze politiche, gli amministratori locali, i soggetti titolari delle reti infrastrutturali, gli stakeholder e l’evanescente AdSP”.