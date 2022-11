A Cinquefrondi iniziati i lavori per costruire il “grande villaggio di Natale”

19 Novembre 2022 15:32

Quest’anno a Cinquefrondi ci sarà una grande novità per tutto il periodo natalizio: la straordinaria Villa Comunale diventerà un Grande Villaggio di Natale con attrazioni, spettacoli e luci. Già da questa mattina è iniziato il montaggio delle luminarie e, nei prossimi giorni, i volontari e le volontarie del Servizio Civile Universale Cinquefrondi, insieme alle Associazioni che hanno deciso di partecipare ed ai tanti cittadini che ci stanno contattando, verrà addobbato al fine di creare una vera e propria atmosfera magica come quella che solo il Natale può donare.

“Annunciamo, quindi, che l’8 Dicembre verrà inaugurato il Villaggio e chiunque vorrà, artisti, artigiani, attività commerciali, associazioni, liberi cittadini, gratuitamente, potrà contattarci per avere uno spazio espositivo e/o creativo sia per il giorno dell’Immacolata che per l’intero periodo fino al 6 Gennaio”, afferma il sindaco Michele Conia. “Abbiamo ripristinato totalmente il Servizio di videosorveglianza e abbiamo avuto anche un incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri, ci sarà, inoltre, una vigilanza costante per garantire la massima tutela delle installazioni e delle varie esposizioni che ci saranno. Le luminarie saranno programmate con un timer per garantire il risparmio energetico in un periodo molto particolare. Ringraziamo di vero cuore tutti coloro che si stanno mettendo in gioco e stanno rendendo possibile lo scenario magico che già, di per se, la Nostra Villa Comunale ci regala. Aspetteremo e accoglieremo con gioia, nella bellissima Cinquefrondi, i bambini, le famiglie ed i tanti visitatori e curiosi che vorranno passare dei momenti speciali“, conclude Conia.