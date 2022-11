Champions League, Napoli primo davanti al Liverpool: ko indolore ad Anfield | CLASSIFICA

1 Novembre 2022 23:02

Il Napoli perde 2-0 ad Anfield ma mantiene il primo posto nel girone davanti al Liverpool. Inter sconfitta 2-0 dal Bayen Monaco ma già sicura della qualificazione dalla giornata precedente

Una sconfitta indolore, forse anche dolce. Posto che perdere non faccia mai piacere a nessuno, ma farlo ad Anfield, solo nel finale, chiudendo comunque in testa il girone davanti al Liverpool, non è un brutto per chiudere da sconfitti al triplice fischio. Il Napoli archivia un altro piccolo, grande, traguardo del suo straordinario inizio di stagione. I Partenopei giocano alla pari del Liverpool l’ultima gara del girone di Champions League, si vedono annullare il gol del vantaggio di Ostigaard dal Var e capitolano solo nel finale con le reti di Salah e Nunez. Forti del 4-1 del ‘Maradona’, gli azzurri mantengono il primo posto nel girone davanti ai Reds, con l’Ajax in Europa League.

Arriva un ko indolore anche per l’Inter. I nerazzurri, già sicuri della qualificazione dalla giornata precedente, grazie al successo ottenuto sul Viktoria Plzen, danno spazio a qualche seconda linea contro il Bayern Monaco preservando le energie per il campionato. I bavaresi si impongono per 2-0 grazie ai gol di Pavard e Choupo-Moting chiudendo il girone a punteggio pieno. Grande delusa il Barcellona, condannata all’Europa League proprio alle spalle dell’Inter.

Girone A

Napoli 15 Liverpool 15 Ajax 6 Rangers 0

Girone C