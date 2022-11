Champions League, Milan agli ottavi dopo 9 anni: Juventus sconfitta ma in Europa League | CLASSIFICHE

2 Novembre 2022 22:52

Il Milan domina il Salisburgo e accede agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus, pur sconfitta per 2-1 dal PSG, entra in Europa League

Quattro italiane ancora in Europa, questo il verdetto che consegnano i gironi di Champions League al termine della 6ª e ultima giornata. Dopo i pass di Napoli e Inter, anche il Milan stacca il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri, forti di due risultati su tre, soffrono solo nelle fasi iniziali la verve del Salisburgo, poi prendono campo e dominano la gara. La gara di San Siro termina con un netto 4-0: Giroud apre le danze, poi serve l’assist a Krunic per il raddoppio, infine timbra la doppietta personale. Nel finale c’è gloria anche per Messias che cala il poker. Rossoneri agli ottavi di finale a distanza di 9 anni dall’ultima volta.

Resta in Europa anche la Juventus, ma retrocede in Europa League. I bianconeri, già sicuri del mancato passaggio dei gironi, hanno archiviato a fatica la ‘retrocessione’ al piano inferiore delle coppe internazionali. Sconfitta indolore quella contro il PSG, maturata per 1-2 con i gol di Mbappè e Mendes (di Bonucci il gol bianconero). Ai ragazzi di Allegri serviva ottenere lo stesso risultato o fare meglio del Maccabi Haifa, spazzato via dal Benfica per 5-1.

Girone E

Chelsea 13 Milan 10 Salisburgo 6 Dinamo Zagabria 4

Girone H