Elezioni Comunali: Antonio Ceraso è il nuovo sindaco di Cutro

28 Novembre 2022 01:34

Antonio Ceraso, 72enne, ex comandante della Polizia Locale di Crotone, unico candidato a sindaco ammesso alle elezioni comunali, è il nuovo sindaco di Cutro, dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Sino all’ultimo si è dibattuto sulla possibilità di superare il quorum fissato al 40% ma Ceraso l’ha oltrepassato brillantemente. In precedenza il Consiglio di Stato aveva confermato l’esclusione di due delle tre liste presentate per partecipare alle elezioni comunali.

Le liste “Cutro il nostro partito”, con candidato sindaco l’ex assessore regionale Ciccio Sulla ed “Insieme risolleviamo Cutro” con candidato sindaco Antonio Della Rovere, erano state escluse perché, secondo la commissione provinciale elettorale, presentate oltre il limite delle ore 12 del 29 ottobre scorso.