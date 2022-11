Centro/ Sinistra nuovo e rinnovato: scende in campo il sindaco di Firenze con un’assemblea a Roma

13 Novembre 2022 23:26

Il sindaco di Firenze Nardella: “non vogliamo stare alla finestra a vedere le destre che compromettono la rinascita economica e sociale del Paese”

“Sabato 26 novembre a Roma convochiamo un’assemblea nazionale con tutte le forze culturali sociali e politiche che credono in un nuovo progetto per il Centro/Sinistra italiano”. E’ quanto ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella, in occasione della presentazione del libro ‘La città universale’, in corso al Tuscany Hall.

“Non vogliamo stare alla finestra a vedere le destre che compromettono la rinascita economica e sociale del Paese, alimentano un egoismo sterile ed ideologico nelle comunità, che mortificano l’immagine dell’Italia in Europa”, conclude Nardella.