Reggina, il prossimo avversario: Cellino torna Presidente del Brescia

29 Novembre 2022 13:28

La Reggina, dopo il pari-beffa contro il Benevento, guarda ora al prossimo avversario: il Brescia, ex squadra di mister b. La compagine di Clotet contro la Spal è tornata alla vittoria dopo tanto tempo, accorciando a -3 sugli amaranto. Dal punto di vista societario, però, sono state settimane turbolente, per via delle dimissioni del Presidente Cellino. Oggi, però, nel corso della riunione del C.d.A., il Brescia ha scelto di confermare Cellino come numero uno del club.

Così si legge nella nota. “Il C.d.a Brescia Calcio, nell’odierna riunione: su proposta del Consigliere Dr. Stefano Midolo e all’unanimità ha deliberato di confermare nella carica di Consigliere di Amministrazione e poi di Presidente del C.d.a. il Sig. Massimo Cellino che in considerazione di quanto in precedenza ha accettato la nomina. Ha deliberato all’unanimità l’approvazione situazione patrimoniale intermedia al 30-09-2022 predisposta ai sensi art. 85 delle NOIF FIGC”.