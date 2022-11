“Ce n’è per tutti…i colori”: domani a Palazzo Zanca la presentazione dell’evento

17 Novembre 2022 22:46

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che ricorre domenica 20 novembre, domani, venerdì 18, alle ore 10:30, alla presenza del Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore terrà una conferenza stampa nella Sala Falcone Borsellino di Palazzo Zanca, cui prenderanno parte l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata e la Presidente dell’Azienda Speciale Messina Social City Valeria Asquini. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà illustrata la manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Messina Social City, denominata “Ce n’è per tutti…i colori” che prenderà il via dal pomeriggio di domani venerdì 18, sabato 19 e domenica 20. Sarà una festa di comunità, una tre giorni di socializzazione cui sono stati invitati gli istituti scolastici cittadini, bambine, bambini e adolescenti, nessuno escluso, per la gioia di stare insieme.

Il programma prevede, venerdì 18 novembre, dalle 16 alle 18, momenti di animazione che interesseranno i reparti ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” a cura dell’Azienda Messina Social City, e laboratori di lettura e scrittura creativa allestiti dagli operatori dei Centri Socio Educativi; sabato 19, dalle 16 alle 19, nell’atrio di Palazzo Zanca l’iniziativa “Una scatola per tutti”; ed infine domenica 20, a Piazza Unione Europea, dalle 9 alle 13, si terranno attività ludico- sportive e laboratori del gusto approntati dagli studenti dell’Istituto Antonello.