“Catemoto De Luca II, lo Zar di Fiumedinisi”, presentato al “Godo by Mostò” il saggio di Emilio Pintaldi

14 Novembre 2022 09:05

In una sala gremita di pubblico è stata presentata, presso il “Godo by Mostó” di Messina, l’ultima opera del giornalista Emilio Pintaldi dal titolo “Catemoto De Luca II, lo Zar di Fiumedinisi”, Casta editore. Il saggio esamina con attenzione gli aspetti peculiari della comunicazione messa in campo da Cateno De Luca, un fenomeno unico nel panorama politico nazionale. L’incontro è stato aperto dai saluti del Sindaco di Messina, Federico Basile, che ha esaltato le capacità di Cateno De Luca, sempre attento ad analizzare ed informare con immediatezza ed efficacia comunicativa. “De Luca è un comunicatore formidabile – ha affermato Pintaldi – e rappresenta una novità anche per noi giornalisti. In un mondo dell’informazione sempre più in crisi ed in profonda trasformazione, il fenomeno De Luca ha cambiato le regole e con le sue dirette ed i suoi metodi, a volte anche discutibili, è riuscito a coinvolgere una platea sempre più ampia e partecipe”.

Interessante la disamina posta in essere dall’ex consigliere comunale ed attivista Gino Sturniolo che, seppur da avversario politico, non si è potuto esimere dal riconoscere le indiscusse capacità mediatiche di De Luca, le cui azioni non sono mai casuali o improvvisate ma costituiscono il frutto di attente analisi e di lucida programmazione. Il Presidente del Cral Gaetano Antonazzo e la vice Presidente Pina Giarraffa hanno espresso il ringraziamento, a nome di tutta l’organizzazione, per il successo della serata dedicata alla cultura, nell’auspicio che altri eventi simili vengano realizzati nel prossimo futuro. I lavori sono stati moderati dall’Addetto Stampa di Palazzo dei Leoni, Giuseppe Spanò. Al termine dell’incontro, a tutti i presenti è stato offerto dal Cral della Città Metropolitana di Messina, organizzatore dell’evento, un aperitivo.