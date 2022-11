Catanzaro: nuovo riconoscimento per il Prof. Enzo Siviero ospite dell’evento “Il nostro Ponte”

Lunedì 28 novembre alle ore 15:00 presso la Casa delle Culture di Catanzaro, iniziativa “il Nostro Ponte”, omaggio a Riccardo Morandi ed al suo Ponte sulla Fiumarella a 60 anni dalla realizzazione dell’opera che la cambiato la città calabrese. Tra gli ospiti anche il prof. Enzo Siviero, Rettore dell’Università Telematica Ecampus, fresco di riconoscimento dall’Accademia Angelica Costantiniana di Lettere, Arti e Scienze.

“Enzo Siviero, ingegnere civile (Padova 1969) e architetto HC (Bari 2009), già professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni e docente di Ponti allo IUAV di Venezia. Ora è Rettore dell’Università Telematica eCampus (da aprile 2016). Tra i suoi numerosi riconoscimenti accademici si ricordano quelli ricevuti da tre università cinesi Tongji Shanghai, Fuzhou, Chang An (Xi-An). Dal 1989 dirige la rivista Galileo di cui è fondatore. È progettista di ponti di fama internazionale. Il suo ultimo progetto è IL PONTE DEI CONGRESSI a Roma, a breve in appalto. La sua mostra PONTEGGIANDO-BRIDGING, aperta a Padova nel 2009 è stata ospitata in decine di sedi dall’Italia all’estero. Il suo motto è BRIDGING CULTURES AND SHARING HEARTS come via Mediterranea della Cultura dell’Uomo per l’Uomo. Con questo spirito, sta promuovendo Il Ponte di Messina , nonché TUNeIT, collegamento stabile fra la Tunisia e la Sicilia e GRALBeIT, collegamento stabile tra Italia e Albania. Per questo progetto denominato Corridoio Ulisse, è stato insignito del premio Al Idrisi 2015 “Per il contributo dato nella progettazione e realizzazione di ponti in tutto il mondo, non solo fra diverse sponde, ma anche umana.” Nel 2017 gli è stato altresì attribuito il Premio Europeo Capo Circeo come “poeta dei ponti” nell’ambito “Architettura e Ingegneria prospezioni del tempo e dar forme al futuro”. Nel 2022 gli è stata conferita la prestigiosa “Medal of Excellence in Engineering Education 2021” dalla World Federation for Engineering Organisation WFEO. È anche chiamato The Bridgeman, per la sua ben nota passione per i ponti, tema che lo ha spinto a pubblicare nel 2014 il volumetto di poesie dal titolo “il Ponte Umano”.