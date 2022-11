Catanzaro, la lettera del piccolo Massimiliano diventa virale: “Iemmello, puoi portarci in Serie B?”

3 Novembre 2022 16:00

Il piccolo Massimiliano, tifoso del Catanzaro, ha scritto una lettera al proprio idolo, il bomber giallorosso: le richieste, grossomodo, sono più o meno esaudibili

Letterina a Babbo Natale? Un po’ prestino, forse. Ancora qualche settimana di pazienza. Nel frattempo, però, quella a Pietro Iemmello può andare bene. Il piccolo Massimiliano, tifoso del Catanzaro, ha infatti scritto una breve missiva al proprio idolo, il bomber giallorosso. Le richieste, grossomodo, sono più o meno esaudibili: “Carissimo Pietro Iemmello – si legge – il mio sogno sarebbe di incontrarti, fare una foto, passarci la palla e ricevere una tua maglia autografata. Spero che questo sogno si possa realizzare e poterti incontrare. Ah, mi ero dimenticato di scrivere se potevi portarci in Serie B. Forza giallorossi”.

La lettera è diventata virale a tal punto da essere stata pubblicata dallo stesso Catanzaro sui propri canali social. “Ieri il piccolo Massimiliano ha lasciato presso la sede giallorossa un messaggio per il suo idolo Pietro Iemmello. La bellezza di questo gioco è tutta riassunta qui. Grazie Massimiliano, siamo sicuri che presto incontrerai il tuo idolo”. La speranza, dunque, è che l’attaccante possa esaudire tutti i desideri del piccolo. Anche l’ultimo, seppur per quello ci voglia un po’ di tempo e non solo…