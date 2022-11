Catanzaro, Iemmello se la prende con i tifosi occasionali: “quando vi prendevano per il culo…”

21 Novembre 2022 14:54

Pietro Iemmello continua a trascinare il Catanzaro a suon di gol. L’attaccante, lusso per la categoria, ha deciso di accettare la corte della squadra della sua città, ritentando il salto in B dopo averlo mancato d’un soffio l’anno scorso. Anche ieri, nel 3-0 contro il Gelbison, si è reso protagonista con due reti e un assist, contribuendo al mantenimento della vetta nel girone C di terza serie. Eppure, a far parlare di sé oggi, non è la doppietta, quanto una Instagram Story in cui con coraggio ha voluto dire la sua in merito alla presenza dei tifosi nel match di ieri. Anche a causa del maltempo, infatti, le tribune del “Ceravolo” non erano assiepate, così come invece accaduto nel derby contro il Crotone.

“Onore a chi c’era oggi, troppo facile venire quando ci sono partite di cartello, poi negli anni vi lamentate se a Catanzaro il calcio è sempre rimasto indietro, oppure c’erano società che vi prendevano per il culo facendovi credere di stravincere campionati e invece l’anno dopo fallivano. Dovrebbero essere tutti come quelli che anche con la pioggia come oggi erano a sostenerci. Sono convinto che tornerete ad aprile quando tutto è più facile. Forza Aquile!”. Così ha scritto l’attaccante, che ha puntato quindi il dito contro quei tifosi occasionali che vanno allo stadio solo se ci sono match clou o con favorevoli condizioni metereologiche.