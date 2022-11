Catanzaro, esplosione vicino una baracca: due feriti ricoverati in gravi condizioni

9 Novembre 2022 17:45

Catanzaro, dopo l’esplosione si è verificato un incendio: la baracca era adibita forse a ricovero di animali

Una forte esplosione seguita da un incendio, è stata avvertita nel pomeriggio di oggi in varie zone della città a Catanzaro. L’esplosione è stata nei pressi di una baracca adibita forse a ricovero di animali e posizionata sotto un cavalcavia in via Galeazzo Da Tarsia. Lo scoppio ha causato il ferimento di due persone che si trovano ora ricoverati in ospedale in gravi condizioni per varie ferite agli arti inferiori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire le cause dello scioppio. Una prima segnalazione ai vigili del fuoco parlava di esplosione di una bombola di gas ma, da quanto si è appreso, non è detto che sia questa la causa della deflagrazione.