Catanzaro-Crotone, sarà una domenica spettacolare: è sold out, al “Ceravolo” in 13 mila!

5 Novembre 2022 18:04

Spettacolo. Tutto in salsa calabrese. In campo probabilmente, considerando il cammino delle due squadre finora, ma sugli spalti sicuramente. E’ record stagionale di presenze domani al “Ceravolo” per il big match tra Catanzaro e Crotone. Il derby calabrese tra prima e seconda del girone C di Serie C si giocherà infatti davanti a uno stadio sold out, come comunicato ufficialmente dallo stesso club: “L’U.S. Catanzaro comunica che sono stati venduti tutti i tagliandi disponibili per il match di campionato tra Catanzaro e Crotone in programma per domenica 06 novembre alle 14:30. Si rende noto inoltre che, dato il Sold Out, i botteghini del “Ceravolo” oggi rimarranno chiusi”, si legge nella nota ufficiale della società.

Certo, qualche polemica non è mancata sulla gestione della prevendita da parte delle ricevitorie, come documentato dai media locali giallorossi, ma su questo il club proverà a migliorarsi. Considerando l’andamento in campionato, infatti, è probabile che il sold out di domani non sia caso isolato al “Ceravolo”, impianto che ospita una squadra che quest’anno è una macchina da gol. E, anche se in tanti rimarranno fuori, i catanzaresi domani non faranno mancare il proprio apporto: saranno in circa 12 mila, a cui aggiungere i mille da Crotone per un totale di 13 mila spettatori. StrettoWeb seguirà il match live con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.