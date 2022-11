Catanzaro-Crotone 2-0, il derby è giallorosso! La capolista vola e va a +3 con Iemmello e Curcio

6 Novembre 2022 16:17

Catanzaro-Crotone, tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, commento e tabellino

Una festa, a prescindere da qualsiasi risultato. Così l’avevamo descritta alla vigilia. E così è stata. Al “Ceravolo”, questo pomeriggio, il derby è una festa. Le due Regine del girone C di Serie C (prima contro seconda distanziate da un punto) si affrontano davanti a 13 mila spettatori e a spuntarla è la squadra di casa, che vince per 2-0 e va a +4 dagli stessi rossoblu. L’inizio è pazzesco: tanta intensità, ritmi altissimi, nervi tesi, bella atmosfera e… due pali, entrambi del Catanzaro: sono di Vandeputte e di Biasci, ed è solo passato un quarto d’ora. Poi meno emozioni, un eurogol sfiorato da Mogos e il vantaggio di Iemmello a ridosso dell’intervallo: Biasci cambia a destra per Vandeputte, il quale mette in mezzo per la zampata del bomber. Si chiude così il primo tempo. Nella ripresa è il Crotone a colpire il palo, ma a gioco fermo. E il gol lo segnare pure, ma con tanto di offside. L’impressione è che gli ospiti potessero raddrizzare il match da un momento all’altro, in virtù di una nuova verve nel secondo tempo, ma a segnare in realtà è il Catanzaro, che fa 2-0 nel momento migliore dei pitagorici e gli spezza le gambe. Ancora Vandeputte a servire, ma questa volta da sinistra. In area c’è Curcio, entrato da poco al posto di Biasci: la sua zampata è vincente, spiazzata Branduani e fa esplodere il “Ceravolo”. Finisce così. Di seguito il tabellino della sfida.

Catanzaro-Crotone 2-0, il tabellino

CATANZARO: Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Vandeputte, Sounas (38’st Bombagi), Ghion (38’st Cinelli), Verna, Tentardini (28’st Situm); Iemmello (38’st Cianci), Biasci (18’st Curcio). A disp.: Sala, Rizzuto, Fazio, Gatti, Mulè, Welbeck, Pontisso, Katseris. All. Vivarini

CROTONE: Branduani; Calapai, Golemic, Bove, Mogos; Awua (28’st Giannotti), Petriccione, Tribuzzi (28’st Rojas, 37’st Bernardotto); Chiricò, Gomez, Kargbo (10’st Vitale). A disp.: Dini, Gattuso, Giron, Cantisani, Papini, Pannitteri, Panico, Giannotti, Crialese, Tumminello. All. Lerda.

ARBITRO: Monaldi di Macerata

MARCATORI: 45’pt Iemmello (Ca), 23’st Curcio (Ca)

AMMONITI: Brighenti (Ca), Tribuzzi (Cr), Sounas (Ca), Iemmello (Ca), Biasci (Ca), Mogos (Cr), Ghion (Ca), Vandeputte (Ca)

NOTE: Espulso al 44’st l’allenatore del Crotone Lerda.

Catanzaro-Crotone, la cronaca testuale live

90’+5 – Termina il match: Catanzaro-Crotone 2-0.

90’4 – Altra occasione per il Crotone: Chiricò in mezzo, errore quasi a porta vuota di testa di Vitale, che si fa male nell’occasione. Gioco fermo al momento, ma si attende solo il fischio dell’arbitro.

90’+1 – Bernadotto a giro col destro, palo sfiorato. In questo finale il Crotone prova ad accorciare.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

87′ – Non solo Biasci, anche Vandeputte non ci sarà alla prossima: ammonito, sarà diffidato. E nel frattempo c’è il rosso per Lerda, che era già stato ammonito. Ancora tanto nervosismo in questo finale.

81′ – Crotone quasi arreso, il Catanzaro gestisce. E nel frattempo continua la girandola dei cambi.

72′ – Entra Situm per Tentardini, standing ovation del “Ceravolo”, che ora è giustamente gasatissimo.

67′ – Catanzaro-Crotone 2-0! Raddoppiano i giallorossi: gol simile al primo. E’ ancora Vandeputte a mettere in mezzo, ma questa volta da sinistra: in mezzo all’area c’è il neo-entrato Curcio, che di prima in spaccata spiazza Branduani realizzando un rigore in movimento. Poi esultanza sotto la Curva.

62′ – Cambio Catanzaro: entra Curcio per Biasci, che in avvio di gara ha colpito un palo.

57′ – Il Crotone trova il pari, ma il guardialinee alza la bandierina: palla messa in mezzo dalla trequarti destra, colpo di testa a botta sicura e palla in rete, ma è offside. Polemiche da parte del Crotone, ma si rimane sullo 0-0.

54′ – Esce Kargbo: cambio forzato per Lerda. Il veloce attaccante si fa male e non è in grado di proseguire: al suo posto entra vitale.

48′ – Questa volta il palo è del Crotone, ma è tutto fermo. Da piazzato, mischia in area, Fulignati smanaccia sul legno, ma l’arbitro fischia fallo.

46′ – Comincia la ripresa del derby Catanzaro-Crotone. Spunta il sole sul “Ceravolo”.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Dopo meno di due minuti, si chiude il primo tempo di Catanzaro-Crotone: 1-0 il parziale con la rete di Iemmello proprio prima del duplice fischio.

44′ – Catanzaro-Crotone 1-0! Si sblocca il match al “Ceravolo” a ridosso dell’intervallo. Biasci apre a destra per Vandeputte, che in spaccata di prima mette in mezzo per l’attaccante, il quale deve solo ribadire in rete. Crotone sorpreso dalla rapidità dei locali.

40′ – Mogos sfiora un gol pazzesco! Riceve, si alza il pallone e tira al volo dalla trequarti, ma Fulignati è bravissimo e respinge anche la successiva ribattuta di testa di testa di Gomez. Il centrocampista prova una giocata alla “beach soccer”.

39′ – Anche Biasci ammonito, ma è un giallo pesante: era diffidato e salterà il prossimo match.

36′ – E arriva il giallo anche per Lerda. Animi vivacissimi e nervosi pure in panchina. Il fatto che ci sia nervosismo anche lì, tra l’altro per due allenatori di norma abbastanza tranquilli, fa capire una volta di più la grande tensione che c’è in campo.

35′ – L’arbitro ferma il gioco e ammonisce il tecnico del Catanzaro Vivarini per proteste.

33′ – Il Crotone ha preso le misure a un Catanzaro che era partito fortissimo ma che continua a impensierire i pitagorici giocando velocemente e di prima in verticale.

27′ – Meno occasioni in questa fase ma sempre tanta intensità. Si rimane sullo 0-0.

22′ – Ancora scintille con Sounas e Tribuzzi protagonisti: si beccano, li devono separare, e l’ex Reggina si becca il giallo.

16′ – Girata di Chiricò di testa su piazzato, blocca facile Fulignati.

13′ – Altro palo del Catanzaro, questo è ancora più clamoroso! Biasci riceve palla a sinistra, si accentra e va dall’altra parte a botta sicura, ma centra il palo. Che partita al “Ceravolo”: Catanzaro sfortunato.

7′ – Chiricò salta male su Scognamillo, in anticipo, e l’arbitro fischia fallo. Si accende un parapiglia, ma poi i due si chiariscono. La partita è sentitissima, la posta in palio è altissima e i nervi sono già tesi.

6′ – Palo del Catanzaro! Punizione dalla trequarti di Vandeputte, la palla va in mezzo ma nessuno la tocca e sfiora il palo. Altra occasione per i giallorossi.

2′ – Neanche due minuti e già due occasioni. A Tribuzzi risponde Iemmello, che sfonda verso il centro e conclude da posizione leggermente defilata, ma Branduani respinge in corner. Grande intensità in questo avvio.

1′ – Partiti! Comincia il super derby calabrese tra Catanzaro e Crotone. Subito Tribuzzi prova a concludere verso la porta.

PRIMO TEMPO

Catanzaro-Crotone, le formazioni ufficiali

CATANZARO: 1 Fulignati, 3 Tentardini, 5 Martinelli, 8 Verna, 9 Iemmello, 14 Scognamillo, 18 Ghion, 23 Brighenti, 24 Sounas, 27 Vandeputte, 28 Biasci. A disp.: 12 Rizzuto (GK), 16 Sala (GK), 6 Welbeck, 10 Bombagi, 13 Fazio, 20 Pontisso, 21 Curcio, 44 Gatti, 45 Mulè, 77 Katseris, 88 Cinelli, 92 Situm, 99 Cianci. All. Vivarini

CROTONE: 22 Branduani, 5 Golemic, 6 Bove, 9 Gomez, 10 Petriccione, 14 Mogos, 19 Tribuzzi, 24 Kargbo, 26 Calapai, 32 Chiricò, 86 Awua. A disp.: 1 Dini (GK), 12 Gattuso (GK), 2 Giron, 7 Giannotti, 11 Bernardotto, 13 Vitale, 15 Papini, 20 Rojas, 23 Crialese, 29 Cantisani, 37 Panico, 77 Pannitteri, 93 Tumminello. All. Lerda