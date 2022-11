Catania: controlli a tappeto dei Carabinieri nei luoghi della movida, multe e sequestri

13 Novembre 2022 16:35

Catania: nel fine settimana i carabinieri sono stati impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel centro storico della città siciliana ed in particolare in zona castello Ursino, punto nevralgico della movida

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante supportati dal 12° Reggimento Sicilia e in collaborazione con il Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale e la Polizia Locale di Catania, sono stati impegnati, nel fine settimana, in un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nel centro storico della città siciliana ed in particolare in zona castello Ursino, punto nevralgico della movida.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare un 48enne bulgaro che, dopo aver rubato un portafoglio, aveva effettuato anche un pagamento in un negozio utilizzando la carta di credito della vittima del furto. Durante i posti di controllo i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo oltre una settantina di persone e una trentina di veicoli in transito.