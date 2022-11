LOL 3, Amazon svela il cast: presenti un grande comico messinese e un attore reggino

9 Novembre 2022 16:00

Amazon svela il cast della terza stagione di LOL: fra i protagonisti anche due volti noti delle due sponde dello Stretto di Messina

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Amazon rilancia “LOL 3: Chi ride è fuori“. Il divertente programma comico tornerà nel 2023 con il solito format: una serie di comici, attori e influencer si sfideranno in una gara all’ultima risata, dopo due risate (e due ammonizioni) scatta l’eliminazione. Ne resterà soltanto uno! L’ultimo concorrente rimasto si aggiudicherà un premio di 100.000 euro da devolvere in beneficenza.

Amazon ha annunciato il cast della terza edizione che vanta diversi nomi di spicco fra i quali Herbert Ballerina, Fabio Balsamo dei The Jakal, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Paolo Cevoli, Marta Filippo, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Insieme a loro anche due volti noti di Messina e Reggio Calabria: per la sponda siciliana dello Stretto ci sarà l’attore e comico Nino Frassica; per quella calabrese invece Cistiano Caccamo, attore di film e serie tv nativo di Taurianova. In control room confermati Fedez e Frank Matano.

LOL 3 sarà preceduto da un’edizione natalizia, “LOL Xmas Special: Chi ride è fuori”, in onda il 19 dicembre con un format ristretto nelle ore di gioco (solo 4), ma con lo stesso regolamento e 6 protagonisti delle passate edizioni: Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.