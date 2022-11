Carminello positivo al Covid parla dall’Ospedale: “mi ero fidato del vaccino, e invece… Grazie di cuore agli Ultras”

19 Novembre 2022 13:37

Sta meglio Carmine Quartuccio, noto in tutt’Italia come Carminello, storico capo ultrà della tifoseria della Reggina stimato e apprezzato in tutto il Paese per la sua straordinaria passione calcistica. Tramite il proprio profilo facebook, Carminello ha aggiornato i propri followers in merito alle sue condizioni di salute, denunciando di aver sofferto sintomi particolarmente pesanti a partire da giovedì sera, e di essersi successivamente recato in ospedale “perchè stavo proprio male, non sapevo se avrei superato la notte“. In un video dai locali dell’ospedale, Carminello ha spiegato di aver avuto già il Covid lo scorso anno in forma molto più blanda, sfogandosi sul vaccino: “ho fatto tre dosi, abbiamo creduto che questo vaccino ci avrebbe protetto, invece credo che è stata tutta una grande presa in giro. Quelle file enormi alla Regione … e adesso questo è il risultato“.

In un ulteriore aggiornamento di questa mattina, Carminello ha detto di avere ancora la febbre alta ma di essere stato dimesso: “Permettetemi di fare un ringraziamento particolare ai ragazzi del Gruppo #AsRegginaCurvaSud1914 di cui mi onoro di far parte. Loro fin dai primi momenti, cioè da ieri notte, non mi hanno lasciato un istante da solo. Ultras non solo alla partita, ma è uno stile di vita. La strada è ancora in salita ma concludo con una frase che mi rispecchia: lotta dura senza paura. Vi auguro un sereno fine settimana“.