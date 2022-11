Caressa: “la Reggina non può, ma deve andare in Serie A”. E poi parla di Var dopo gli episodi di ieri

28 Novembre 2022 13:23

Ospite speciale questa mattina a Video Touring, all’interno di Mezzogiorno Amaranto: Fabio Caressa. Il giornalista e commentatore Sky ha parlato di presente e futuro, di Reggina, calcio nazionale e Mondiali. “sembra un’ovvietà, ma mai come quest’anno il campionato si decide davvero a marzo, anche se Reggina e Frosinone mi sembrano ben messe”, ha affermato riferendosi alla Serie B. “Avevo parlato di Inzaghi quando era arrivato alla Reggina e ha dimostrato di conoscere benissimo questo campionato e di sapere come si affronta. Non è un fatto da sottovalutare. Se una squadra è attrezzata, alla lunga si fa vedere. Credo che in B sia importante avere anche una punta che sappia segnare, andare in doppia cifra”.

In riferimento alla Reggina, più nello specifico, Caressa esalta il sodalizio amaranto: “se alla lunga può restare nelle zone alte? No, deve restarci. Deve tornare in Serie A, ha la squadra per poterlo fare e sarà interessante vedere cosa succederà a gennaio. E poi Pippo Inzaghi è un esperto”, ha rimarcato elogiando il tecnico amaranto. Non può mancare una domanda sul Var, in riferimento a quanto accaduto ieri al Granillo: “dal Var non si torna più indietro, è evidente. Ogni tanto si confonde un po’ il suo utilizzo, di certo ha limitato tantissimo gli errori anche se qualcosa rimane, un po’ per errori degli arbitri e un po’ per immagini magari non sufficienti e scelte male. Io credo che la discussione generale vada fatto sul protocollo Var, si può anche allargare. E’ decisiva anche una punizione negli ultimi 10 minuti, anche un corner, per cui si può allargare ad altri episodi”.