Carcere “G. Panzera” di Reggio Calabria, domani la proiezione del film “Liberi di Scegliere” 

24 Novembre 2022 16:17

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Progetto Biesse Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere entra all’interno dell’istituto Penitenziario “G. Panzera”. Alle ore 15.30 la proiezione del film “Liberi di Scegliere”, a seguire il confronto con le detenute. Messaggio di saluto in videoconferenza del Giudice Roberto Di Bella Presidente del Tribunale per I Minorenni di Catania, presenti il Direttore degli istituti Penitenziari Dott Giuseppe Carrà, l’educatore Dott. Domenico Speranza, la Dott.ssa Giuseppina Maria Garreffa.

“Per la prima volta nella sezione femminile della casa circondariale reggina viene proiettato il film “Liberi di Scegliere” che è diventato ormai uno strumento educativo, un momento importante per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – un ringraziamento particolare al Direttore degli istituti Penitenziari ‘G. Panzera’ Dott. Giuseppe Carrà che ha voluto fortemente ospitare l’iniziativa all’interno della casa circondariale“.