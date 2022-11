Carburanti: tornano a salire i prezzi

7 Novembre 2022 10:20

Tornano a salire, dopo un paio di settimane di ribassi, i prezzi dei carburanti alla pompa, sulla scia dei forti rialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Stessa mossa per IP, mentre per Q8 registriamo un rialzo di un cent sulla benzina. Per Tamoil +2 cent/litro sulla verde e +1 cent sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,700 euro/litro (+16, compagnie 1,702, pompe bianche 1,695), diesel a 1,863 euro/litro (-2, compagnie 1,866, pompe bianche 1,858). Benzina servito a 1,840 euro/litro (+12, compagnie 1,882, pompe bianche 1,756), diesel a 2,002 euro/litro (-2millesimi, compagnie 2,046, pompe bianche 1,917). Gpl servito a 0,771 euro/litro (-1, compagnie 0,778, pompe bianche 0,762), metano servito a 2,252 euro/kg (-43, compagnie 2,307, pompe bianche 2,207), Gnl 2,480 euro/kg (-192, compagnie 2,577 euro/kg, pompe bianche 2,413 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,804 euro/litro (servito 2,065), gasolio self service 1,960 euro/litro (servito 2,215), Gpl 0,858 euro/litro, metano 2,485 euro/kg, Gnl 2,537 euro/kg.