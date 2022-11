Carburanti, proseguono i ribassi

2 Novembre 2022 09:11

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, per il gasolio in particolare. Inizio di settimana con un doppio scivolone per la quotazione internazionale del diesel, mentre la verde mette a segno due rialzi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,684 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,686, pompe bianche 1,679), diesel a 1,866 euro/litro (-3, compagnie 1,867, pompe bianche 1,864). Benzina servito a 1,829 euro/litro (invariato, compagnie 1,872, pompe bianche 1,742), diesel a 2,007 euro/litro (-3, compagnie 2,049, pompe bianche 1,923). Gpl servito a 0,773 euro/litro (-1, compagnie 0,780, pompe bianche 0,765), metano servito a 2,378 euro/kg (-39, compagnie 2,482, pompe bianche 2,294), Gnl 2,872 euro/kg (-5, compagnie 2,963 euro/kg, pompe bianche 2,807 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,793 euro/litro (servito 2,054), gasolio self service 1,962 euro/litro (servito 2,220), Gpl 0,864 euro/litro, metano 2,947 euro/kg, Gnl 2,982 euro/kg.