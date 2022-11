Carburanti, proseguono i ribassi

29 Novembre 2022 09:11

Non si ferma la discesa dei prezzi dei carburanti. Oggi nuovo giro di ribassi sui prezzi consigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati. In netto calo anche le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Brent in ripresa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di due cent/litro quelli del gasolio. Stessa mossa per IP, mentre per Q8 registriamo un ribasso di 2 cent/litro su entrambi i prodotti e per Tamoil di 1 cent/litro.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,660 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,657, pompe bianche 1,666), diesel a 1,745 euro/litro (-8, compagnie 1,744, pompe bianche 1,748). Benzina servito a 1,806 euro/litro (-3, compagnie 1,845, pompe bianche 1,729), diesel a 1,892 euro/litro (-4, compagnie 1,934, pompe bianche 1,809). Gpl servito a 0,761 euro/litro (invariato, compagnie 0,769, pompe bianche 0,751), metano servito a 2,198 euro/kg (+1, compagnie 2,214, pompe bianche 2,186), Gnl 2,301 euro/kg (invariato, compagnie 2,348 euro/kg, pompe bianche 2,266 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,769 euro/litro (servito 2,031), gasolio self service 1,849 euro/litro (servito 2,109), Gpl 0,855 euro/litro, metano 2,342 euro/kg, Gnl 2,149 euro/kg.