Carburanti, proseguono i ribassi

18 Novembre 2022 09:10

Proseguono i ribassi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi, sulla scia del nuovo calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, mentre il Brent scende sotto i 90 dollari per la prima volta da oltre un mese. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registriamo un ribasso di due cent/litro sulla benzina e di 5 cent/litro sul gasolio. Per Q8 rispettivamente -1 e -3 cent. Per Tamoil -2 cent sul solo gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,712 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,712, pompe bianche 1,712), diesel a 1,831 euro/litro (-7, compagnie 1,833, pompe bianche 1,826). Benzina servito a 1,856 euro/litro (-2, compagnie 1,898, pompe bianche 1,773), diesel a 1,972 euro/litro (-7, compagnie 2,016, pompe bianche 1,885). Gpl servito a 0,766 euro/litro (-1, compagnie 0,773, pompe bianche 0,758), metano servito a 2,167 euro/kg (+5, compagnie 2,199, pompe bianche 2,141), Gnl 2,308 euro/kg (-14, compagnie 2,359 euro/kg, pompe bianche 2,272 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,820 euro/litro (servito 2,079), gasolio self service 1,930 euro/litro (servito 2,185), Gpl 0,859 euro/litro, metano 2,329 euro/kg, Gnl 2,149 euro/kg.