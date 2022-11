Carburanti, prezzi in calo

23 Novembre 2022 10:31

Continuano a scendere i prezzi dei carburanti, nonostante il rimbalzo delle quotazioni petrolifere internazionali. La benzina in self service scende sotto quota 1,7 euro/litro in media nazionale, il gasolio sotto 1,8 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di 3 cent/litro quelli del gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,694 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,693, pompe bianche 1,695), diesel a 1,793 euro/litro (-13, compagnie 1,794, pompe bianche 1,791). Benzina servito a 1,839 euro/litro (-7, compagnie 1,881, pompe bianche 1,757), diesel a 1,938 euro/litro (-12, compagnie 1,982, pompe bianche 1,851). Gpl servito a 0,763 euro/litro (-1, compagnie 0,771, pompe bianche 0,753), metano servito a 2,167 euro/kg (+7, compagnie 2,195, pompe bianche 2,145), Gnl 2,304 euro/kg (+2, compagnie 2,349 euro/kg, pompe bianche 2,271 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,798 euro/litro (servito 2,058), gasolio self service 1,896 euro/litro (servito 2,153), Gpl 0,853 euro/litro, metano 2,331 euro/kg, Gnl 2,202 euro/kg.