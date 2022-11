Carburanti: in calo i prezzi di benzina, diesel e gasolio

14 Novembre 2022 09:16

In calo i prezzi dei carburanti, in particolare per quanto riguarda il gasolio

Scendono ancora le quotazioni dei prodotti raffinati, complice anche il rafforzamento dell’euro, di nuovo sopra la parità con il dollaro. In calo anche i prezzi dei carburanti, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per Q8 -2,5 cent/litro sulla benzina e -0,5 cent sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,719 euro/litro (-11 millesimi, compagnie 1,720, pompe bianche 1,717), diesel a 1,856 euro/litro (-9, compagnie 1,859, pompe bianche 1,848). Benzina servito a 1,862 euro/litro (+1, compagnie 1,903, pompe bianche 1,778), diesel a 1,995 euro/litro (-9, compagnie 2,038, pompe bianche 1,907). Gpl servito a 0,768 euro/litro (-1, compagnie 0,775, pompe bianche 0,761), metano servito a 2,169 euro/kg (-34, compagnie 2,215, pompe bianche 2,133), Gnl 2,350 euro/kg (-31, compagnie 2,412 euro/kg, pompe bianche 2,305 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,824 euro/litro (servito 2,084), gasolio self service 1,954 euro/litro (servito 2,208), Gpl 0,858 euro/litro, metano 2,352 euro/kg, Gnl 2,227 euro/kg.