Campagna vaccinale sull’Human Papilloma Virus, sabato la presentazione a Messina

30 Novembre 2022 09:16

L’Ufficio Covid 19 di Messina ha organizzato una conferenza stampa sabato prossimo 3 dicembre alle 10.30 in Fiera (padiglione 7b) per illustrare la nuova campagna vaccinale a Messina e provincia sull’Human Papilloma Virus (HPV) progettata con altri enti istituzionali e aziende private per garantire una migliore efficacia nella diffusione e incisività della promozione. “Papilloma ho vinto io’ è un progetto ideato dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid-19 di Messina, dall’HUB Fiera di Messina e patrocinato dall’ASP di Messina. L’obiettivo è quello di fornire una corretta informazione medico-scientifica sull’Human Papilloma Virus (HPV) e di promuovere i concetti di prevenzione primaria e dei corretti stili di vita con focus sull’importanza della vaccinazione. Alla conferenza stampa parteciperà il Commissario dell’Emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze, il commissario Straordinario dell’Asp Bernardo Alagna, il direttore sanitario dell’Asp Enzo Sindoni, il sindaco di Messina Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, gli assessori ai servizi sociali Alessandra Calafiore e all’istruzione Massimo Finocchiaro, il Dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina – Stello Vadalà, il presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna, l’amministratore delegato di Caronte & Tourist Vincenzo Franza, il presidente dell’ Autorità Portuale Mario Mega, la dirigente scolastica Istituto Antonello Laura Tringali, i responsabili servizio SPEM di Messina (Servizio Sanità, Epidemiologia e Medicina preventiva) Edda Paijno e Salvatore Sidoti. Ogni singola azione comunicativa si inserirà all’interno di un processo strategico ben più ampio e globale, così da migliorare la qualità dell’informazione e le opportunità per una scelta consapevole sulla vaccinazione Hpv.

Al fine di accrescere la forza comunicativa indiretta e unidirezionale, in accordo con alcuni partner, verranno realizzati alcuni banner informativi che saranno collocati all’esterno dell’HUB Fiera, sui mezzi pubblici cittadini e sulle navi traghetto. I banner oltre a sensibilizzare gli utenti sul tema della vaccinazione mostreranno anche alcuni dati che avranno il compito di stimolare la sfera emotiva dei cittadini Sfruttando le potenzialità della comunicazione diretta, che permette uno scambio simultaneo e profondo di informazioni, opinioni ed emozioni l’Ufficio Covid 19 ha scelto di estendere l’ attività di informazione anche nelle scuole iniziando con dall’istituto Antonello dove sono già stati somministrati 67 vaccini Hpv. Inoltre, nella giornata di domenica 4 dicembre a piazza Cairoli personale dell’Ufficio Covid porterà avanti una campagna di sensibilizzazione dove ci sarà anche la possibilità di sottoporsi a vaccinazione anticovid 19, Papilloma Virus (HPV), Lea e antinfluenzale senza prenotazione. Il fine è quello di informare la cittadinanza sull’importante tema della prevenzione primaria ed offrire l’opportunità di vaccinarsi in uno dei luoghi di maggiore aggregazione della città.