Calabria, Occhiuto: “ecco cosa penso del Reddito di Cittadinanza”

19 Novembre 2022 22:48

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria ed esponente di spicco di Forza Italia, non nasconde le sue perplessità di fronte all’ipotesi di cancellare il Reddito di Cittadinanza a chi è ritenuto di poter lavorare. “La Calabria – afferma il presidente calabrese, intervistato da Antionio Atte per l’Adnkronos- è una Regione con uno dei tassi più alti di povertà assoluta. Per questo motivo, il reddito di cittadinanza, nella parte che riguarda il contrasto alla povertà, è una misura che in un periodo come questo non si può cancellare”. “Il reddito – sottolinea- si può migliorare, come dice giustamente il presidente Meloni, nella parte che riguarda l’accompagnamento al lavoro. Però, prima di attuare una stretta, sarebbe preferibile intervenire sulle politiche attive, sugli strumenti per incrociare domanda e offerta, per rendere ancor più sostenibile la volontà ineccepibile del governo di migliorare uno strumento che ha dimostrato di non funzionare”.

Per Occhiuto “è giusto rivedere il reddito, come l’esecutivo intende fare, ma mi chiedo se il tempo sia quello opportuno. Alcuni obiettivi che il governo vuole giustamente conseguire si possono rimandare a mesi nei quali la situazione economica è più tranquilla”.