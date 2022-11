Calabria, Occhiuto su Pnrr, medici e nuova Giunta | VIDEO

3 Novembre 2022 19:21

Calabria, Occhiuto: “la prossima settimana discuterò degli alleati della nuova Giunta e tutti sanno che abbiamo bisogno di medici”

Roberto Occhiuto è in un periodo di grandi impegni a causa di varie iniziative in contemporanea: oggi è stato prima a Reggio Calabria per la conferenza dell’esercitazione della Protezione Civile, poi a Gioia Tauro con alcuni parlamentari europei e con il Ministro Fitto. Il Governatore si è soffermato su alcuni temi fondamentali: “il PNRR? Dobbiamo sfruttarlo al meglio, è nostro dovere spendere bene i soldi”. “I medici reintegrati? Tutti sanno che abbiamo bisogno di dottori, basti pensare che ne arriveranno circa 500 da Cuba, vediamo di inserirli al meglio”, rimarca Occhiuto.

“Sulla nuova Giunta non ho grandi novità. la prossima settimana sarò a Roma per discutere con Lega e Fratelli d’Italia e vediamo cosa succederà”, conclude il presidente.