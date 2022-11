Calabria: aggredisce l’ex moglie verbalmente con minacce di morte ed ingiurie, arrestato

24 Novembre 2022 17:32

Nella giornata del 18 novembre 2022, i militari della Stazione di Tiriolo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catanzaro – Ufficio G.I.P. di Catanzaro, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un soggetto classe 1972 indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Secondo la prospettazione accusatoria, il soggetto, con condotte reiterate e abituali, avrebbe sottoposto l’ex moglie e i figli a vessazioni continue, infliggendo loro penose condizioni di vita e procurando loro costante afflizione e paura: in particolare, avrebbe aggredito l’ex moglie verbalmente con minacce di morte ed ingiurie e svilendone quindi il ruolo di donna nonché percuotendola selvaggiamente per futili motivi anche dinanzi ai figli minori.

L’attività dei Carabinieri della Stazione di Tiriolo ha permesso di cristallizzare alcuni elementi a riscontro di quanto dichiarato dalla vittima. L’uomo è stato quindi tratto in arresto ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il procedimento pende ancora nella fase delle indagini preliminari.