Calabria, l’assessore Pietropaolo all’incontro su banche e pnrr

“È necessario che l’interazione fra la Regione e le banche si rafforzi, cosi da creare quella necessaria sinergia che conduca ad una comune strategia di sviluppo”. Lo ha detto l’Assessore regionale all’Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, nel corso del suo intervento alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, dove era ospitato l’incontro organizzato dalla First Cisl sul delicato tema: “Banche del territorio nell’era del Pnrr”.

Pietropaolo, nel portare i saluti del Presidente della Regione e della Giunta, si è detto convinto “che il supporto delle istituzioni è necessario, e nel rapporto con il territorio quello della Regione, in quanto il confronto tra il mondo bancario e quello dell’impresa è fondamentale per la creazione del lavoro stabile e per un slancio nelle politiche sociali”. “Siamo entrati in una stagione decisiva per il rilancio della nostra Regione e in questo il credito – ha aggiunto Pietropaolo – ha dei riflessi evidenti nella vita sociale, ed è per questo che il ruolo che noi svolgiamo come amministratori deve essere quello di costruire un confronto stabile per intercettare e affrontare i riflessi sociali e le trasformazioni della nostra realtà”. “Incontri come quello di oggi – ha infine sottolineato l’assessore – sono necessari per raccogliere le istanze e per confrontare la visione comune, fungendo anche come primo approdo di un impegno unitario da costruire nel tempo”.