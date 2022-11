Calabria: conclusa la campagna vaccinale antinfluenzale per i dipendenti regionali

17 Novembre 2022 18:28

Oggi, mercoledì 17 novembre, i dipendenti della Regione Calabria hanno concluso la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022/2023 con la somministrazione avvenuta nell’ambulatorio della Cittadella regionale di Catanzaro. Circa 300 dipendenti, su base volontaria, hanno aderito all’iniziativa coordinata dalla dottoressa competente, responsabile della Regione Calabria, Maria Grazia Battista, e dal Datore di Lavoro – presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse umane guidato dall’assessore Filippo Piatropaolo -, Salvatore Lo Presti.

Nei giorni 14 e 15 novembre, la somministrazione dei vaccini è stata effettuata anche presso gli ambulatori regionali di Cosenza (Vagliolise) e Reggio Calabria (via Modena). Si ringraziano per la collaborazione i direttori del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza, Vincenzo Gaudio, del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, Sandro Giuffrida e del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catanzaro, Giuseppe Caparello, nonché gli infermieri e i medici che hanno consentito questa importante misura di prevenzione per la tutela della salute del personale regionale.